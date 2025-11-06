Lamine Yamal 'no encajaría' en el Manchester United mientras el prodigio del Barcelona ve a Xavi Simons y Florian Wirtz utilizados como advertencias de transferencias de la Premier League

Meulensteen, que trabajó junto a Sir Alex Ferguson en Old Trafford, le ha dicho a Compare.bet mientras destacaba las luchas que enfrentan los talentosos mediocampistas Simons y Wirtz en Tottenham y Liverpool respectivamente: “¿Podría Lamine Yamal causar un impacto en la Premier League? Es una pregunta interesante porque cuando Gerard Piqué llegó al Manchester United realmente no logró destacarse. Volvió al Barcelona y como La Liga estaba mejor adaptada para él, en mi opinión, que la Premier League, logró todo lo que quería lograr. Ganamos títulos de liga, copas nacionales, la Liga de Campeones, la Copa del Mundo, todo.

“Hay muchos jugadores en España que realmente nunca tuvieron la urgencia de venir a jugar en la Premier League y algunos que sí lo han hecho, no necesariamente han tenido éxito. Muchas veces, al revés, es más fácil para ellos ir de la Premier League a España porque la liga es diferente y les conviene más.

“No subestimes lo que hemos visto de Xavi Simons en el Tottenham Hotspur y Florian Wirtz en el Liverpool. ¿Ocurriría eso con Lamine Yamal? Está en un equipo del Barcelona que seguirá creciendo. Ya ha ganado cosas. Está en una selección nacional fuerte.

“Yamal es un buen atleta, pero la Premier League te lanza un desafío físico completamente diferente en comparación con la liga española. Pero estoy seguro de que podría jugar en la Premier League, sin lugar a dudas, porque es un extremo excepcional.

“Me encantaría verlo en el Manchester United, pero el sistema de Ruben Amorim no le quedaría bien. Estaría mejor en el Arsenal o el Manchester City o incluso en el Liverpool. ¿Sería un digno sucesor de Mohamed Salah algún día? 100%.”