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FBL-EUR-NATIONS-ESP-CROAFP
Moataz Elgammal
Traducido por

Lamine Yamal marca dos goles mientras España arrolla a Croacia para acabar primera de su grupo de la Liga de Naciones de la UEFA

Match report
L. Yamal
España vs Croacia
España
Croacia
UEFA Nations League A

España ha logrado una contundente victoria por 4-1 sobre Croacia en la UEFA Nations League, impulsada por un espectacular doblete de Lamine Yamal. Tras su triunfo inicial ante Inglaterra, la actual campeona del mundo exhibió un fútbol ofensivo incansable en Sevilla. El resultado le asegura mantenerse con comodidad en lo más alto del Grupo 3, con un pleno de puntos tras dos victorias consecutivas.

  • Arranque fulgurante en Sevilla

    España empezó el partido con una intensidad increíble en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Yamal abrió el marcador a los dos minutos, con un disparo de izquierdas a la escuadra tras un pase preciso de Álex Baena. Croacia tuvo problemas para hacer frente a la presión inicial, mientras los locales dominaban la posesión.

    Opta destacó la importancia histórica del dato y afirmó: «España ha marcado en los dos primeros minutos de juego en partidos consecutivos, ante Inglaterra y ante Croacia. Es la primera vez que lo consigue en cualquier competición desde, al menos, 2004».

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    Una rápida reacción restablece el liderato

    Croacia logró encontrar el empate contra el desarrollo del juego cuando Dion Beljo cabeceó a la red un centro de Ivan Perisic en el minuto 28. Sin embargo, España respondió casi de inmediato para recuperar la ventaja. Apenas tres minutos después, Yamal se convirtió en asistente con un maravilloso centro en una jugada de córner que permitió a Marc Pubill cabecear el balón alto al fondo de la red.

    Los anfitriones mantuvieron un control absoluto del centro del campo, limitando a sus rivales a oportunidades mínimas mientras amenazaban continuamente a Dominik Livakovic. El marcador pudo haber sido incluso más amplio antes del descanso, ya que a Mikel Oyarzabal le anularon un gol por fuera de juego y Fermin Lopez estrelló un remate en el poste en el tiempo añadido.

  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Asegurando los puntos cruciales

    En la segunda parte, España siguió marcando el ritmo y acabó ampliando su ventaja. Yamal marcó su segundo gol de la noche en el minuto 63, con una gran definición desde un ángulo difícil tras recibir un pase del suplente Pedri. El equipo de Luis de la Fuente controló el 63,7 % de la posesión y registró 16 disparos en total.

    A pesar de la intensa competición, el público del Ramón Sánchez-Pizjuán mostró un enorme respeto y dedicó una ovación en pie a la leyenda croata Luka Modric cuando saltó al campo en el minuto 81. Los cambios de De la Fuente volvieron a resultar muy efectivos, ya que Mikel Merino dio la asistencia a Nico Williams en su tanto en el minuto 89, certificando la victoria por 4-1.

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    Mirando al futuro con España

    España se sitúa ahora con firmeza en lo más alto del Grupo 3 de la Liga A con seis puntos, después de haber derrotado a Inglaterra en la primera jornada antes de arrollar a Croacia. Buscará ampliar su racha perfecta ante Chequia en su próximo partido, con el objetivo de asegurar pronto la clasificación para las eliminatorias.

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