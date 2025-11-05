AFP
¡Lamine Yamal tiene una nueva madrastra! El padre de la estrella del Barcelona se compromete con una mujer que solo tiene cinco años más que el joven prodigio
El padre de Yamal confirma el compromiso
Nasraoui, quien tiene 1.3 millones de seguidores en Instagram, recurrió a las redes sociales para anunciar la noticia, subtitulando una foto de él y Khristina con un emoji de corazón negro y un anillo. El joven de 23 años ha aparecido múltiples veces en su cuenta de Instagram, que lleva el nombre de @hustle_hard_304.
Lamine Yamal se dirige en una nueva dirección
Mientras la vida amorosa de su padre parece ir bien, el adolescente acaba de separarse de la cantante argentina Nicki Nicole - quien es dos años mayor que la pareja de Nasraoui. La pareja oficializó su relación en el verano, pero ahora se han separado. Por cierto, la madre de Yamal, Sheila Ebana, está separada de Nasraoui desde 2010.
- Getty Images Sport
¿Nuevo entrenador del Barcelona para Yamal?
Aparte de los asuntos fuera del campo, los informes han sugerido que el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha informado a su personal que planea dejar el club al final de la temporada. Se dice que el alemán ha llegado a esta conclusión en parte por la conducta de Lamine Yamal y cómo el club le da un trato favorable.
¿Qué sigue para Yamal?
Al igual que lo hizo en la victoria de Barcelona 3-1 sobre Elche el fin de semana, Yamal espera llevar a su equipo a la victoria cuando enfrenten al Club Brujas en Bélgica el miércoles por la noche en la Champions League. Antes de que se vayan para el parón internacional, el Barça viaja a Celta de Vigo el domingo en acción de La Liga.
