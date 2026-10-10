Yamal se está convirtiendo rápidamente en un icono global, y su último movimiento demuestra que se mueve con la misma soltura en el mundo de la alta costura que aterrorizando a las defensas de La Liga. Según ha informado Marca, el delantero de 19 años ha presentado 'American Eagle x Lamine Yamal', una colección debut que marca la entrada oficial de la marca estadounidense en el mercado español. El lanzamiento se celebró en toda Barcelona con una serie de eventos diseñados para fusionar los mundos del deporte, la música y la cultura urbana.

Para conmemorar la ocasión, la ciudad se transformó en un espacio de juego para los amantes de la moda. Se instaló un espacio pop-up conocido como 'The Studio' en el distrito de la Dreta de l’Eixample, que ofrecía a los aficionados la oportunidad de participar en talleres de personalización de denim dirigidos por artistas locales como Urees y Otti Hats. Este enfoque práctico permitió al público conectar directamente con la visión estética que está promoviendo la estrella del Barcelona.