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Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Lamine Yamal justifica por sí solo el alto precio de las entradas, y Zlatan Ibrahimovic, exdelantero del Barcelona, asegura que el joven talento brillará en el Mundial de 2026

L. Yamal
Z. Ibrahimovic
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España vs Cabo Verde
España
Cabo Verde
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Zlatan Ibrahimovic, exdelantero del Barcelona, admite que tiene muchas ganas de ver a Lamine Yamal en el Mundial de 2026. El legendario sueco asegura que el joven blaugrana tiene un talento tan especial que justifica por sí solo el precio de la entrada.

  • Un talento especial que bien vale el precio de la entrada

    Con el Mundial 2026 en el horizonte, un nombre destaca: Yamal. Lamine Yamal, joven estrella del Barcelona, ha recibido el respaldo de Zlatan Ibrahimovic. El extremo estaba lesionado desde abril, tras el partido contra el Celta de Vigo, y su presencia en la fase de grupos era duda. Sin embargo, el seleccionador Luis de la Fuente confirmó que Yamal jugará algunos minutos contra Cabo Verde en el debut de España.

    Sobre su influencia, Ibrahimovic declaróa Fox Sports: «Lamine Yamal es un jugador especial. Es por quien pagas una entrada cara y vas al estadio, y gracias a quien disfrutas la experiencia».

    • Anuncios
  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    La diferencia entre la televisión y la realidad

    Millones han seguido el meteórico ascenso de Yamal por televisión, pero Ibrahimovic asegura que verlo en directo es otra cosa. El exdelantero del AC Milan y el PSG destaca los matices técnicos que distinguen al joven de sus compañeros. Estas cualidades brillaron en la temporada 2025-26, cuando Yamal marcó 24 goles y dio 18 asistencias en 45 partidos con el Barcelona, llevando al equipo a ganar La Liga.

    «Por televisión parece especial, pero de cerca lo es aún más», añadió Ibrahimovic. «Con 18 años es increíble. Cada vez que toca el balón se nota que es diferente: su control, su regate, su olfato goleador… Por eso confío en que nos brinde un gran partido».

  • La Roja supera las preocupaciones por las lesiones

    La reciente lesión en el isquiotibial de Yamal generó preocupación, pero se espera que el canterano del Barcelona esté en óptimas condiciones para liderar el ataque de España en el Grupo H, ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

    Debutará en el Mundial con solo 18 años, bajo la presión de una nación que lo compara con los mejores de la historia. A pesar de su corta edad, ya ha disputado 25 partidos con la selección española, en los que ha marcado seis goles y ha dado 12 asistencias. También fue clave en el triunfo de España en la Eurocopa 2024, donde marcó un gol sensacional contra Francia en las semifinales —considerado por muchos como uno de los mejores del torneo— y sumó cuatro asistencias.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    En busca de la gloria de 2010: Yamal, la esperanza de España para redimirse

    España confía en Yamal para liderar un resurgimiento y olvidar las tres últimas decepciones en el Mundial: eliminaciones en octavos en 2018 y 2022, y en fase de grupos en 2014. Con el joven talento liderando el ataque, el país sueña con ganar el trofeo por segunda vez y lograr su primer título desde Sudáfrica 2010.

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