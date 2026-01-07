Getty/GOAL
Lamine Yamal es el jugador más valioso del mundo y Ousmane Dembélé queda fuera del Top 100 del CIES
Lamine Yamal coronado como el jugador más caro
Yamal ha vivido un año vertiginoso. Tras conquistar LaLiga con el Barcelona, el joven español ha acelerado aún más su crecimiento bajo la dirección de Hansi Flick, consolidándose como el talismán y MVP de los blaugrana tanto dentro como fuera del campo. Incluso ha lanzado su propio canal de YouTube, que superó el millón de suscriptores en apenas unos días.
Formado en la reconocida academia de La Masia, su irrupción no hace sino reforzar la satisfacción de la directiva azulgrana al seguir de cerca su meteórico ascenso. El Observatorio de Fútbol CIES ha tasado al atacante de 18 años en unos impresionantes 343 millones de euros, una cifra que lo sitúa por delante de Erling Haaland (221 millones) y Kylian Mbappé (174 millones).
La sorprendente ausencia de Dembélé en la clasificación
El único jugador que superó a Yamal en la votación al mejor futbolista del año —Ousmane Dembélé, del PSG— fue sorprendentemente excluido del listado de los 100 mejores. Pese a haber conquistado el mayor galardón individual del fútbol, el francés de 28 años ni siquiera supera al ubicado en el puesto 99 del ranking, Alessandro Bastoni, defensor del Inter de Milán, valorado en 62 millones de euros.
Dembélé cerró un 2025 excepcional al recibir el premio The Best de la FIFA, sumándolo a un Balón de Oro, la Liga de Campeones, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia. Sin embargo, la exclusión llega en un contexto de incertidumbre sobre su futuro en el PSG. El campeón del mundo apenas ha disputado 15 partidos en todas las competiciones esta temporada y ha tenido dificultades para mantenerse en forma, con las lesiones marcando gran parte de su carrera en Europa.
Incluso, distintos reportes señalan que podría optar por salir de París en el verano, con el Arsenal emergiendo como uno de los posibles interesados en la Premier League.
Revelados los 10 jugadores más valorados según CIES Football Observatory
Más allá de la presencia de Michael Olise, del Bayern Múnich, en el quinto puesto, el ranking del Observatorio de Fútbol incluye en el top 10 a Florian Wirtz, a los compañeros de Dembélé en el PSG —Désiré Doué y João Neves—, además de Arda Güler y Pedri.
El jugador más joven en aparecer en la lista es Franco Mastantuono, del Real Madrid, con 18 años y tres meses, mientras que el de mayor edad es Raphinha, con 29. Estos datos apuntan a que la edad no es el factor determinante detrás de la exclusión de Dembélé del top 100, sino más bien su historial de lesiones y la irregularidad en su rendimiento. A sus 27 años, incluso, surge la duda de si ya ha alcanzado su punto más alto tras conquistar el Balón de Oro.
¿Lamine Yamal igualará el legado de Ronaldo y Messi?
En el caso de Yamal, el horizonte parece claramente ascendente. El joven apunta a liderar al Barcelona hacia un nuevo título de Liga esta temporada, aunque su ambición va más allá y también tiene la mira puesta en conquistas europeas y reconocimientos individuales. En más de una ocasión ha sido comparado con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero el propio extremo insiste en que su objetivo es trazar su propio camino hacia la grandeza.
En una entrevista reciente, Yamal explicó: «Lo respeto por lo que ha sido y por lo que es para el fútbol. Para mí, es el mejor de la historia. Pero no quiero ser Messi, ni Messi quiere que yo sea él. Mi fútbol se basa en la diversión: juego para que la gente disfrute viéndome. No se trata de acumular récords o goles».
El mensaje fue similar al referirse a Cristiano Ronaldo: «Es mejor no compararte con nadie. Jugadores como Cristiano hicieron lo que hicieron porque quisieron ser ellos mismos, sin compararse con otros. Yo quiero construir mi propio camino».
Aún le queda un largo recorrido antes de poder sentarse a la mesa de los grandes del fútbol. Sin embargo, por lo mostrado hasta ahora, todo indica que el talento más brillante del panorama actual va por el camino correcto.
