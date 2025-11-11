Lamine Yamal hace una demanda definitiva sobre Robert Lewandowski a los jefes del Barcelona en medio de rumores de traspaso de Erling Haaland y Harry Kane

La ex estrella del Bayern, Dietmar Hamann, dijo recientemente a GOAL cuando se le preguntó si Kane podría convertirse en una solución temporal para el Barça mientras esperan una ventana de oportunidad en la que puedan fichar a Haaland: “Obviamente, les resulta difícil registrar jugadores, así que no estoy seguro de que puedan registrar a Haaland. Pero de nuevo, probablemente esto sea dentro de unos años.

“Pero Lewandowski fue allí, y no pensé que anotaría los goles que hizo. Creo que la Bundesliga es la liga más cercana a la Premier League en cuanto a fisicalidad. Una vez que pasas los 30, creo que probablemente encuentras un poco más fácil anotar goles en España que en Alemania o ciertamente en Inglaterra. Así que eso es ciertamente algo que puedo ver.

“Y si fuera a ser una solución temporal, obviamente es una buena solución porque conocemos el récord de Harry Kane. Y con todos los problemas financieros que tienen, tienen tres o cuatro años para resolver eso si quieren intentar llevar a Haaland a Barcelona. Así que es ciertamente algo que puedo ver, sí.”

Queda por ver qué enfoque tomará el Barça cuando se trate del punto focal de su ataque. ¿Escucharán a Yamal y entablarán conversaciones para la extensión de contrato con Lewandowski, o se moverán en una dirección diferente mientras se acerca a otro delantero objetivo probado?