Lamine Yamal hace una demanda definitiva sobre Robert Lewandowski a los jefes del Barcelona en medio de rumores de traspaso de Erling Haaland y Harry Kane
El papel de Lewandowski: No siempre titular pero sigue siendo prolífico
Lewandowski, que ahora tiene 37 años, no ha sido titular indiscutible para el Barça esta temporada, con Ferran Torres a menudo siendo el encargado de liderar la línea. Sin embargo, anotó un hat-trick en su última aparición, mientras que el Celta de Vigo era barrido 4-2, y encontró el objetivo en 42 ocasiones en todas las competiciones la temporada pasada.
Se dice que Yamal opina que la presencia de Lewandowski hace la vida más fácil para él, ya que los oponentes prestan menos atención a la amenaza obvia que representa en las bandas. Los rivales son conscientes de la necesidad de tratar de contener a uno de los mejores delanteros de su generación, lo que significa que Yamal tiene más tiempo y espacio para hacer lo suyo.
- Getty
Cómo Lewandowski ayuda al joven prodigio Yamal
Lewandowski ayuda a mantener las defensas atrás, permitiendo a Yamal recibir más pases e impactar en el tercio final. Según El Nacional, la relación entre dos jugadores en extremos opuestos de sus respectivas carreras ha “fortalecido tanto dentro como fuera del campo”. Yamal se dice que ve a la ex estrella del Bayern Múnich, Lewandowski, como “un mentor”, con una comprensión productiva entre los dos mientras buscan plantear problemas a los oponentes de La Liga y la Champions League.
Yamal ahora quiere ver a Lewandowski permanecer en su entorno actual más allá del verano de 2027, cuando se alcanzará la agencia libre. Se dice que es de la opinión de que no hay nadie “mejor preparado para seguir fomentando su desarrollo” mientras proporciona el liderazgo tan necesario.
Lewandowski cree que puede brillar para el Barcelona
Lewandowski cree que todavía tiene más que ofrecer en el Barça, diciendo a ESPN sobre sus esperanzas para el futuro inmediato: “No importa cuántos títulos ya hayas ganado. Lo más importante es cuántos títulos quieres ganar. En mi mente sé que puedo mejorar nuevamente tantas cosas.
“Amo el fútbol, amo este equipo, amo este club. Todavía me siento físicamente muy bien. No tengo ningún problema con esto [edad] porque no lo siento. Estoy orgulloso de que voy a cumplir 37 años. Pero todavía sé que puedo lograr mis objetivos. Puedo ayudar a mis compañeros de equipo porque todavía tengo hambre de más.”
Sin embargo, se ha hablado de que el Barcelona está planeando movimientos para otro No.9. Haaland, el delantero noruego que tiene contrato con el Manchester City hasta 2034, es un objetivo de larga data. También se ha revelado que el capitán de Inglaterra Harry Kane tiene cláusulas de salida en su contrato con el Bayern Munich que pueden activarse por alrededor de £57 millones ($75m) en 2026.
- Getty/GOAL
Opciones de Barcelona: Lewandowski, Kane o Haaland?
La ex estrella del Bayern, Dietmar Hamann, dijo recientemente a GOAL cuando se le preguntó si Kane podría convertirse en una solución temporal para el Barça mientras esperan una ventana de oportunidad en la que puedan fichar a Haaland: “Obviamente, les resulta difícil registrar jugadores, así que no estoy seguro de que puedan registrar a Haaland. Pero de nuevo, probablemente esto sea dentro de unos años.
“Pero Lewandowski fue allí, y no pensé que anotaría los goles que hizo. Creo que la Bundesliga es la liga más cercana a la Premier League en cuanto a fisicalidad. Una vez que pasas los 30, creo que probablemente encuentras un poco más fácil anotar goles en España que en Alemania o ciertamente en Inglaterra. Así que eso es ciertamente algo que puedo ver.
“Y si fuera a ser una solución temporal, obviamente es una buena solución porque conocemos el récord de Harry Kane. Y con todos los problemas financieros que tienen, tienen tres o cuatro años para resolver eso si quieren intentar llevar a Haaland a Barcelona. Así que es ciertamente algo que puedo ver, sí.”
Queda por ver qué enfoque tomará el Barça cuando se trate del punto focal de su ataque. ¿Escucharán a Yamal y entablarán conversaciones para la extensión de contrato con Lewandowski, o se moverán en una dirección diferente mientras se acerca a otro delantero objetivo probado?