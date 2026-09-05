¡Lamine Yamal hace historia! El Barcelona confirma una nueva jerarquía de cinco capitanes bajo las órdenes de Hansi Flick, con la sensación adolescente incluida

El ascenso de Yamal al grupo de capitanes con solo 19 años es toda una declaración de intenciones. Ahora, con el icónico dorsal 10, la promoción del adolescente se basa por completo en su enorme influencia deportiva, y no en la antigüedad tradicional. Su autoridad sobre el campo ya es incuestionable, y el Barcelona está reconociendo activamente su estatus.

El gigante catalán no es ajeno a los líderes jóvenes con el brazalete. Hace dos años, Gavi se puso de forma célebre el brazalete por Pedri en su reaparición ante el Sevilla con 20 años y 76 días, lo que le convirtió en el segundo capitán más joven de la historia del club en un partido oficial.

El récord del jugador más joven en lucir el brazalete durante un partido sigue en manos de Bojan Krkic, que lideró al equipo en una eliminatoria de la Copa del Rey de 2010 con 20 años y 56 días. Sin embargo, la inclusión formal de Yamal en la jerarquía oficial de cinco capitanes con solo 19 años consolida su posición única como el corazón del proyecto deportivo de Flick.



