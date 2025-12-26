Lamine Yamal fue visto jugando al fútbol en la playa con niños en Dubái mientras el prodigio del Barcelona disfruta de las vacaciones de Navidad
El fútbol continúa en Inglaterra e Italia mientras España hace una pausa por Navidad
Mientras el fútbol continúa jugándose en toda Inglaterra e Italia, la historia es muy diferente en países como Francia, Alemania y España, donde la Ligue 1, la Bundesliga y La Liga han pausado sus actividades mientras el invierno se apodera de Europa.
Un hombre que está aprovechando al máximo su tiempo fuera del fútbol de clubes es la superestrella del Barcelona, Yamal, quien ha sido captado cambiando el césped del Camp Nou por la arena dorada de Dubái, un destino popular para los futbolistas de vacaciones.
Sin embargo, aunque el joven de 18 años puede haber cambiado el césped por la arena, resulta que no ha dejado el campo del todo, ya que ha sido fotografiado jugando un poco de fútbol playa con un grupo de jóvenes.
Yamal disfruta de un día de fútbol en la playa con un grupo de jóvenes afortunados
Vestido de pies a cabeza con ropa deportiva de adidas, Yamal ha sido grabado jugando brevemente al fútbol con los niños. En el clip, se puede ver al extremo español haciendo una rabona feroz, y también mostró sus habilidades al lanzar la pelota por encima de la cabeza de un joven admirador.
El video finaliza con Yamal saludando a los niños una vez que el partido ha terminado, antes de detenerse para tomarse una selfie con un afortunado seguidor.
Yamal espera que su tiempo en el Medio Oriente le dé un impulso antes de su regreso a Barcelona el próximo mes.
El equipo de Hansi Flick, que actualmente está cuatro puntos por delante de su feroz rival Real Madrid en la cima de La Liga, reanudará la acción de la liga de visita contra el Espanyol en el derbi catalán el 3 de enero, antes de enfrentarse al Athletic Club en las semifinales de la Supercopa de España cuatro días después.
- AFP
El extremo de España sobrevive al horroroso desafío de Veiga en la victoria del Villarreal
Yamal ha estado en una forma impresionante para el Barcelona en 2025-26, anotando nueve goles y registrando ocho asistencias tanto en La Liga como en la Liga de Campeones.
Los Blaugrana están actualmente en el puesto 15 en la clasificación de la Liga de Campeones, lo que significa que tienen trabajo por hacer en sus dos últimos partidos contra Slavia Praga y Copenhague en enero si quieren clasificarse automáticamente para los últimos 16.
La Navidad podría haber sido muy diferente para Yamal después de que sobreviviera a un desafío aterrador del defensor Renato Veiga en la victoria del Barcelona por 2-0 sobre el Villarreal el 21 de diciembre, su último partido antes del receso invernal.
El exjugador del Chelsea Veiga alcanzó a Yamal en la parte posterior del pie en una entrada pobre que llevó a que fuera expulsado después de 39 minutos en el Estadio de la Cerámica.
Sin embargo, Yamal pudo recuperarse del desafío y jugar un papel destacado en el partido, anotando en la segunda mitad mientras los hombres de Flick aseguraban su séptima victoria consecutiva en todas las competiciones.
El jefe del Villarreal, Marcelino, descontento con la tarjeta roja 'evitable' de Veiga
El entrenador del Villarreal, Marcelino, estaba descontento con la decisión de expulsar a Veiga, mientras que también sintió que a su equipo se le debería haber otorgado un penalti en la segunda mitad cuando el portero del Barcelona, Joan García, atrapó a Rafa Marin.
Dijo: "En una segunda jugada, viene el penalti. No sé cuál es la diferencia entre el penalti y aquella en la que Joan García se levanta y le dispara a Rafa Marin. Nuestras oportunidades fueron más claras, más allá del penalti y un larguero de Raphinha. El jugador más decisivo del Barça fue el portero.
"Cometimos un error evitable, que es la tarjeta roja. Le dije al árbitro: '¿Qué pasa si le saca una tarjeta amarilla y luego va al VAR?' Me dijo que lo había visto muy claramente.
"Para mí, ha sido un exceso de fuerza. Para mí, no es expulsión... Bueno, viéndolo en otra cámara, tal vez sí. Va a ras de suelo. En el fútbol, tienes que vivir en los momentos. No hay torcedura de tobillo. Con el hermoso espectáculo que estábamos viendo, dejar a un equipo con diez…”
Mientras tanto, el entrenador del Barcelona, Flick, estaba lleno de elogios para García después del partido, diciendo: “Nos salvó en muchas ocasiones. También estoy muy contento de que volviera a mantener la portería a cero.”