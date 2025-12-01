Getty
Lamine Yamal disfruta del estrellato pese al escrutinio por su vida privada y polémicas
Estatus de superestrella: Lamine Yamal disfruta ser el centro de atención
Yamal cumplió apenas 18 años en el verano de 2025, pero ya se ha consolidado como un jugador experimentado al más alto nivel. Desde su irrupción a los 15 años, ha sumado títulos de LaLiga y del Campeonato Europeo con el Barça y la selección española, además de recibir distinciones individuales como el Trofeo Kopa y el Golden Boy.
Las comparaciones con el argentino y considerado GOAT, Lionel Messi, nunca están lejos, a pesar de los intentos de minimizar ese debate. Se espera que Yamal se convierta en una de las grandes figuras de todos los tiempos por mérito propio. Mantener un nivel destacado bajo los focos más intensos será clave, pero al ser preguntado por CBS sobre si le importa ser una superestrella y el centro de atención de millones de espectadores en todo el mundo, respondió: “No, sinceramente no me importa. De hecho, me gusta.”
Gusto por el éxito: Así fue como Lamine Yamal aprendió a brillar
Yamal siempre ha querido ser el centro de atención, demostrando desde muy joven que sabía cómo hacer que los aficionados se levantaran de sus asientos. Sobre ese proceso y el placer de recibir reconocimiento, comentó: "Donde solía jugar, en mi barrio, había paredes donde la gente se sentaba, y no había mejor sensación que lograr que quienes estaban sentados se levantaran y se rieran de los oponentes. Creo que es la mejor sensación del mundo, y algo que me recuerda mucho a eso es cuando estoy en el campo y los fanáticos se levantan y se sorprenden por una jugada que he hecho."
Respecto a mantener la libertad y disfrutar del juego, añadió: "No siento presión al jugar al fútbol. Solo trato de disfrutarlo. Creo que mis amigos y mi familia han pasado por cosas más difíciles que yo simplemente jugando al fútbol. El fútbol lo es todo para mí. Es el primer amor de mi vida y siempre lo será. Es un deporte donde todos estamos en igualdad de condiciones. Nunca he sentido verdadera presión jugando; mis padres enfrentaron presiones reales como padres jóvenes: manejar la familia, el trabajo, ser felices y comprar regalos… esa es la verdadera presión para mí."
Atención constante: Lamine Yamal deja atrás la vida de un joven 'normal' de 18 años
Aunque no teme en el campo, Yamal reconoce que a veces le resulta complicado lidiar con la constante atención fuera del terreno de juego, especialmente tras ser noticia en 2025 por su fiesta de cumpleaños número 18 y su relación con la rapera argentina Nicki Nicole.
Comentó: "Es difícil actuar como un joven de 18 años normal. Incluso si quisiera, nunca podría hacerlo. Cualquier chico va de la escuela a casa; yo voy a entrenar con fotógrafos frente a mi casa y niños vistiendo mi camiseta en la calle."
"Me gustaría poder ir a comer a un restaurante como una persona normal, pero no puedo porque siempre me detendrán. Es normal, porque soy famoso. Así que trato de hacer cosas más sencillas, como visitar a mi mamá, a mi hermano o jugar videojuegos."
Fuente de inspiración: Lamine Yamal se esfuerza por mantenerse humilde
Yamal siente un profundo orgullo por haberse convertido en una fuente de inspiración. Comentó:
"La gente me ha dicho que ha vuelto a interesarse por el fútbol por mi culpa. Mi madre ahora ve todos los partidos. La gente había dejado de llevar camisetas de fútbol a la escuela y ahora esa tendencia ha vuelto. Incluso los turistas aquí en Barcelona compran la camiseta del Barça con el 10 en la espalda. Me ha hecho darme cuenta de muchas cosas."
A pesar del reconocimiento, Yamal se mantiene firme en no dejarse llevar por su propia fama. Es consciente de la importancia de recordar de dónde viene y hacia dónde quiere llegar. Si logra mantenerse humilde y enfocado, hay todas las razones para creer que su proyección seguirá en ascenso.
