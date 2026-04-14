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Lamine Yamal espera que su «ídolo», Neymar, forme parte de la selección brasileña para el Mundial de 2026
Yamal apoya el regreso de Neymar al Mundial
Yamal ha manifestado su apoyo a Neymar y confía en que el delantero brasileño juegue en el Mundial 2026. Aunque Neymar, quien milita en el Santos, no fue convocado por Carlo Ancelotti para el último compromiso de la Seleção, el joven winger considera que el jugador de 34 años aún posee la calidad y el carisma para brillar en la cita mundialista. El joven extremo reconoce que Neymar fue uno de sus ídolos de infancia.
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El joven extremo elogia a su ídolo de la infancia
Al hablar del ídolo brasileño, Yamal destacó la fuerte influencia que Neymar tuvo en sus inicios como aficionado al fútbol. El internacional español admira la carrera del exjugador del Barcelona y espera volver a verlo en los grandes escenarios.
«Es mi ídolo y le estaré agradecido por todo lo que ha dado al fútbol», afirmó en la rueda de prensa. «Es una inspiración. Es el tipo de jugador por el que pagas la entrada y por el que vuelves a ver un partido solo para disfrutar de sus jugadas. Espero que esté en el Mundial».
Inspirándonos en el espíritu de La Remontada
Yamal se inspira en las hazañas de Neymar, especialmente en la remontada del Barcelona ante el París Saint-Germain en 2017, cuando el brasileño lideró la victoria 6-1 tras perder 4-0 en la ida.
«He visto ese partido varias veces, también en directo», admitió Yamal. «Neymar fue muy importante para mí en mi infancia».
Fuera del fútbol también busca motivación: hace poco cambió su foto de perfil de Instagram por una de LeBron James celebrando el título de los Cleveland Cavaliers en 2016 tras remontar un 1-3.
«Es una de las figuras que me inspiran para este partido», añadió. «Pensaré en cómo lo hizo él y espero que a mí me salga igual».
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¿Y ahora qué?
El Barcelona buscará remontar el 2-0 en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones, que se jugará en el Metropolitano. Luego se centrará en La Liga, donde enfrentará al Celta de Vigo la próxima semana. El equipo de Hansi Flick lidera la clasificación con nueve puntos sobre el segundo, el Real Madrid.