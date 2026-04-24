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Lamine Yamal es culpado de su lesión esta temporada en el Barcelona tras presumir en un avión privado de McDonald's
Una lesión en el tendón de la corva deja fuera a la joven promesa
La temporada de Yamal se complicó en la ajustada victoria 1-0 del Barcelona sobre el Celta de Vigo. Tras anotar un penalti en el minuto 40, se agarró el isquiotibial izquierdo y pidió asistencia médica. El joven, autor de 16 goles y 11 asistencias en Liga, tuvo que salir cojeando y fue reemplazado por Roony Bardghji.
Llegan críticas feroces tras la lesión.
Tras la lesión de Lamine Yamal al chutear un penalti, el presentador de DSports Juan Furlanich cuestionó su profesionalidad al recordar una foto en la que el jugador aparecía comiendo en un McDonald's dentro de un jet privado.
Cuestionando sus hábitos de vida y recuperación, declaró a Futbol Total: «Es increíble que Lamine Yamal se haya lesionado hoy lanzando un penalti. Y dejemos a un lado la ironía o el humor, es completamente real: se lesionó lanzando un penalti.
Hace menos de 48 horas se burlaba comiendo comida rápida a bordo de un avión privado, poco antes de un partido. No es casualidad; no es mala suerte.
«Esto se debe a que quizá no se cuidó, no descansó bien y asumió riesgos. No es una foto robada; él mismo se jactó de ello».
Últimas noticias del Barça sobre la lesión de Yamal
El Barcelona ha confirmado que el delantero no volverá a jugar en la actual temporada de Liga tras someterse a pruebas médicas. El club ha anunciado que el joven ha sufrido una importante rotura muscular que requiere un programa de recuperación especializado para garantizar que pueda representar a España este verano.
En un comunicado en su web y redes, el club informó: «Las pruebas confirman que Lamine Yamal sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Seguirá un tratamiento conservador y se espera que esté listo para el Mundial».
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Los sueños del Mundial penden de un hilo
La lesión llega en el peor momento para club y selección, con el Mundial a menos de 50 días. El Barcelona lidera La Liga por nueve puntos, pero la ausencia de Yamal en el Clásico del próximo mes aumenta la presión sobre el resto del equipo de Hansi Flick. El cuerpo médico se centrará en un tratamiento conservador para que el héroe español de la Eurocopa 2024 esté listo para el partido inaugural.