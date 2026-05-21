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«Lamine Yamal es absurdo, siempre va un paso por delante», afirma el defensa de la Roma tras enfrentarse a la estrella del Barcelona y a Kylian Mbappé, del Real Madrid
Yamal contra Mbappé: la prueba definitiva para la defensa
Tras jugar en La Liga con Espanyol y Mallorca, Kumbulla conoce bien a los delanteros españoles. Al preguntarle si es más difícil marcar al delantero del Real Madrid o al extremo del Barcelona, el defensa respondió que todo depende de su posición en el campo.
«He marcado de cerca a Mbappé porque, como delantero centro, juega más en mi zona; a Lamine lo colocan en la banda, pero verlo desde el campo es absurdo. Parece que siempre llega un segundo antes, adelantándose a todos», declaró Kumbulla a GOAL.
- AFP
El rostro indiscutible del Barcelona
Kumbulla refleja la idea cada vez más extendida en Europa: Yamal juega en otra dimensión. Ni siquiera sus compañeros logran igualar su impacto, como admitió Raphinha: «Si juego por la derecha, no esperéis nada especial, porque yo no soy Lamine. Él es una estrella y lo que hace es increíble».
Con solo 18 años, ya es mucho más que una promesa: uno de los mejores extremos del mundo y el motor creativo del equipo de Hansi Flick. Su lectura del juego y su capacidad para aprovechar espacios antes de que reaccionen los defensas lo convierten en el atacante más temido de Europa, tal como reconocen quienes deben marcarlo.
Aprender las «artes oscuras» con Mourinho
Kumbulla ya conoce el alto nivel, pues pasó varias temporadas en la Roma a las órdenes de José Mourinho. El defensa reconoce que el “Special One” le enseñó los matices psicológicos y tácticos del juego, sobre todo los “trucos inteligentes” que distinguen a la defensa de élite italiana.
«Es muy agradable cuando ganas, pero duro si no lo haces», dijo Kumbulla sobre su antiguo entrenador. «Fue él quien me hizo comprender algunas cosas, explicándome detalles tácticos. Algunos trucos inteligentes que pueden ser útiles para un defensa: cometer una falta antes que dejar que te ganen la posición, recibir una tarjeta amarilla cuando es necesario. Todos ellos aspectos que aprendí trabajando con él».
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La incertidumbre sobre el futuro al finalizar las cesiones
Pese a su buena actuación en La Liga, el futuro de Kumbulla sigue incierto. El defensa termina su segunda cesión en España y volverá a la Roma en verano.
Tras recuperarse de una grave rotura del ligamento cruzado en 2023, su continuidad en el club sigue en el aire. Medirse a talentos como Yamal y Mbappé ha afilado aún más los instintos defensivos que ya mostró en la Serie A.