¡Lamine Yamal en St. Andrew's! El Birmingham City de Tom Brady recibirá al Barcelona en un espectacular amistoso de pretemporada

El Barça de Hansi Flick se concentrará dos semanas cerca de Burton-upon-Trent para empezar la preparación de la temporada 2026-27. El amistoso contra el Birmingham de la Championship será una buena prueba para el equipo catalán, mientras el técnico alemán ajusta tácticas y mejora la forma física de cara a otra campaña exigente.

Sin embargo, el plantel que tendrá Flick al inicio del verano se verá mermado por el Mundial 2026, que aún se está disputando. Varias estrellas descansarán tras sus compromisos internacionales, así que la pretemporada será una oportunidad para que los jóvenes y los suplentes impresionen al cuerpo técnico. Aun así, hay una pequeña posibilidad de que figuras como Lamine Yamal se unan al viaje.