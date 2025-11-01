Lamine Yamal confirma ruptura con Nicki Nicole e insiste que "simplemente se ha separado"

Sin embargo, los problemas comenzaron a surgir a principios de este mes cuando los tabloides españoles afirmaron que Yamal se había reunido en secreto con la influencer italiana Anna Gegnoso durante un breve viaje a Milán. Los informes sugerían que el joven había volado en un jet privado acompañado de su primo y un amigo cercano, con la visita supuestamente confirmada a través de publicaciones en las redes sociales. Uno de los amigos de Yamal, Souhaib, había compartido clips desde Milán, mientras que Gegnoso publicó un video desde el Hotel Armani. Pero la última declaración de Yamal aclara la línea de tiempo ya que insistió en que el viaje tuvo lugar después de que él y Nicki Nicole ya se habían separado, y no hubo infidelidad.

Hablando con Javi Hoyos en D Corazon (vía Sport), Yamal aclaró las cosas: "No estamos juntos, pero no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y eso es todo. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación. No le he sido infiel ni he estado con otra persona."