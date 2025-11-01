Getty/GOAL
Lamine Yamal confirma ruptura con Nicki Nicole e insiste que "simplemente se ha separado"
De paseos en helicóptero a desamor
Su historia de amor supuestamente comenzó alrededor de la celebración del 18 cumpleaños de Lamine Yamal en julio, con Nicki Nicole volando para unirse a las festividades. Desde entonces, había sido una cara familiar en el Estadi Olímpic Lluís Companys, animándolo desde las gradas, incluyendo durante la demolición 6-1 de Barcelona contra el Olympiacos en la Liga de Campeones. Esa noche, Yamal celebró su gol lanzando un beso hacia las gradas, un gesto que muchos creyeron estaba dirigido a Nicole, quien fue vista bromeando con Raphinha y Dani Olmo. Luego, el romance floreció, y desde cenas acogedoras en Barcelona hasta un romántico paseo en helicóptero sobre la costa croata, los fanáticos pudieron ver instantáneas de su vida glamorosa juntos. A principios de septiembre, Nicki tuvo un encuentro con reporteros cuando estaba en la ciudad para un evento de Desigual para presentar su nueva colección 'Studio' y admitió: "Estoy muy enamorada, muy feliz, muy contenta. (Él) me enseñó a decir t’estimo (te quiero) en catalán."
Rumores y realidad: El misterio de Milán
Sin embargo, los problemas comenzaron a surgir a principios de este mes cuando los tabloides españoles afirmaron que Yamal se había reunido en secreto con la influencer italiana Anna Gegnoso durante un breve viaje a Milán. Los informes sugerían que el joven había volado en un jet privado acompañado de su primo y un amigo cercano, con la visita supuestamente confirmada a través de publicaciones en las redes sociales. Uno de los amigos de Yamal, Souhaib, había compartido clips desde Milán, mientras que Gegnoso publicó un video desde el Hotel Armani. Pero la última declaración de Yamal aclara la línea de tiempo ya que insistió en que el viaje tuvo lugar después de que él y Nicki Nicole ya se habían separado, y no hubo infidelidad.
Hablando con Javi Hoyos en D Corazon (vía Sport), Yamal aclaró las cosas: "No estamos juntos, pero no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y eso es todo. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación. No le he sido infiel ni he estado con otra persona."
Lamine Yamal lucha a pesar del dolor persistente
Mientras su vida personal ha dominado los tabloides, el mayor desafío de Yamal en este momento podría ser un problema de condición física. El adolescente ha estado manejando discretamente una lesión en la ingle, diagnosticada como una forma de pubalgia, el mismo problema crónico que una vez atormentó a Lionel Messi durante sus primeros años. Informes en España afirman que el equipo médico del Barcelona está preocupado de que la condición pueda empeorar si no se aborda a tiempo.
“La pubalgia es complicada", admitió Messi durante una entrevista con la emisora de radio de Buenos Aires Club 94.7 en 2019. “He sufrido de ella desde hace un tiempo, entreno poco y no puedo jugar todos los partidos. No es un problema que se pueda resolver de la noche a la mañana. Me siento mejor ahora, pero aún no estoy recuperado y todavía necesito tratamiento.”
Flick respalda a su estrella adolescente
Antes del enfrentamiento de La Liga del domingo contra el Elche, Hansi Flick ofreció una actualización tranquilizadora sobre la condición de Yamal. “Está bien”, confirmó el entrenador alemán. Algunos días todavía siente un poco de dolor, pero está progresando bien.”
El jefe del Blaugrana también abordó la ausencia de Pedri, quien sufrió un revés tras el Clásico. "Después del partido en Madrid, solo tuvo una incomodidad menor, solo fatiga, pero cuando lo revisamos, encontramos la lesión. Tenemos que aceptarlo. Esperamos que esté de regreso pronto", dijo.
El Barcelona actualmente está a ocho puntos del Real Madrid, aunque tiene un partido pendiente. Los líderes superaron al Valencia 4-0 en casa el sábado para llegar a 30 puntos después de 11 jornadas. La pelota ahora está firmemente en la cancha del Barcelona para responder con una victoria.
