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Lamine Yamal castiga un error de Marc Guehi para marcar el tercer gol más rápido contra Inglaterra en Wembley
Yamal castiga pronto a Inglaterra
España ha arrancado de ensueño su duelo con Inglaterra en Wembley. Apenas habían pasado dos minutos cuando Yamal aprovechó un grave error defensivo de Marc Guehi, que dudó con el balón a 23 metros de la portería. Yamal le robó la pelota, se internó en el área y colocó un brillante disparo ante James Trafford que golpeó en el interior del poste antes de entrar.
Según OptaJoe: «2 - Lamine Yamal ha marcado el tercer gol más rápido que Inglaterra ha encajado jamás en el estadio de Wembley, solo por detrás de los goles en el primer minuto de Escocia en 1957 y Hungría en 1953».
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Torres, frenado por una excelente parada de Trafford
Mientras Yamal se mostró letal, Torres ha atravesado un periodo frustrante de cara a portería. En el minuto 16, Inglaterra mostró una línea defensiva desorganizada que permitió a Yamal dejar a Torres solo ante el portero con un pase sencillo. Jarell Quansah quedó demasiado hundido en el lado opuesto, lo que habilitó a Torres. Sin embargo, Torres vio cómo su remate era desviado fuera por la pierna izquierda estirada de Trafford. El guardameta realizó una excelente parada de reflejos para mantener a Inglaterra en el partido durante un periodo de gran vulnerabilidad para la defensa.
España domina mientras las ocasiones se desperdician
España podría ir fácilmente 3-0 arriba antes de la media hora. Antes, a Torres le habían anulado un gol cuando remató de volea a la red un centro de Fabian Ruiz, aunque enseguida se señaló fuera de juego. Luego, en el minuto 27, Rodri puso un preciso pase diagonal que permitió a Torres irrumpir en carrera entre Anderson y Ezri Konsa. Al encontrarse de nuevo mano a mano con Trafford, Torres mandó de forma inexplicable un mal disparo fuera, junto al palo largo. Fue un fallo clamoroso que evitó que Inglaterra se viera muy pronto con una enorme desventaja en el partido.
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¿Qué les espera ahora a ambos equipos?
Inglaterra necesita desesperadamente reorganizar su estructura defensiva si quiere evitar una derrota abultada en Wembley. El cuerpo técnico debe encontrar la manera de tapar los huecos que España ha explotado una y otra vez. Mientras tanto, España esperará que las ocasiones desaprovechadas por Torres no acaben pasándole factura en su intento de ampliar su ventaja.
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