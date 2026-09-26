Lamine Yamal castiga un error de Marc Guehi para marcar el tercer gol más rápido contra Inglaterra en Wembley

España ha arrancado de ensueño su duelo con Inglaterra en Wembley. Apenas habían pasado dos minutos cuando Yamal aprovechó un grave error defensivo de Marc Guehi, que dudó con el balón a 23 metros de la portería. Yamal le robó la pelota, se internó en el área y colocó un brillante disparo ante James Trafford que golpeó en el interior del poste antes de entrar.

Según OptaJoe: «2 - Lamine Yamal ha marcado el tercer gol más rápido que Inglaterra ha encajado jamás en el estadio de Wembley, solo por detrás de los goles en el primer minuto de Escocia en 1957 y Hungría en 1953».



