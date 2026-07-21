Las celebraciones se volvieron más reflexivas al llegar la selección a la plaza de Cibeles, donde jugadores y cuerpo técnico hablaron a la multitud. El capitán Rodri elogió la unidad que llevó a España a la gloria en el Mundial y homenajeó a Torres, autor del gol de la victoria.

Rodri dijo a los aficionados: «Hemos ganado el Mundial. ¿Y cuántos tenemos ya? Dos. Estos chicos son increíbles, y no sé qué más decir. Me gustaría recordar a una persona muy importante para mí, un jugador que ha sido criticado injustamente y que hoy forma parte de la historia del fútbol español: Ferran».

El seleccionador Luis de la Fuente agradeció el apoyo de la afición: «Gracias, España, por estar aquí. Tenemos la suerte de contar con 26 personas fantásticas que, además, son futbolistas extraordinarios, los mejores del mundo.

Es un honor dirigirlos y compartir este momento con mi cuerpo técnico. Juntos somos más fuertes. ¡Viva España!».