ZUMA Press Wire
Traducido por
«¡Lamine es fútbol!» - Joao Felix señala a un claro favorito al Balón de Oro y aborda el rechazo a Arabia Saudí
Felix respalda a Yamal para ganar el Balón de Oro por delante de las superestrellas europeas
El delantero del Al-Nassr Joao Felix expresó su total admiración por la sensación del Barcelona Lamine Yamal, y respaldó al adolescente para ganar el prestigioso Balón de Oro. En una amplia entrevista concedida al diario español AS, el atacante de 26 años afirmó que Yamal ofrece un espectáculo único que cautiva a los aficionados al fútbol de todo el mundo.
Felix señaló que el papel decisivo de Yamal en la victoria de España en el Mundial le sitúa en la cima del fútbol internacional.
El internacional portugués insistió en que el premio debe reconocer la pura brillantez artística.
- ZUMA Press Wire
Un excedido por el Barcelona sitúa a un adolescente por encima de Mbappe y Kane
Aunque reconoció que Kylian Mbappe y Harry Kane completaron temporadas goleadoras notables, Felix destacó que Yamal aporta al deporte un talento inigualable. Admitió que ve con regularidad los partidos del Barcelona específicamente para seguir las actuaciones del joven extremo.
Felix afirmó que Yamal representa la verdadera esencia del espectáculo sobre el terreno de juego.
«Si hay un jugador por el que enciendes la televisión y te quedas pegado a la pantalla viéndole jugar, ese es Lamine», afirmó Felix. «Es cierto que Mbappe y Kane hicieron una gran temporada, pero Lamine es fútbol. Además, ganó la Copa del Mundo, que es muy importante en los años de Mundial».
La delantera portuguesa aborda el desaire del Balón de Oro y la percepción sobre Arabia Saudí
Utiliza esta tercera diapositiva para añadir cualquier declaración adicional 🗣️ sobre el tema. Como alternativa, haz referencia a publicaciones de 'X/Twitter' 𝕏con mucha interacción para reflejar la opinión de los aficionados o de comentaristas/exjugadores destacados.
Para añadir publicaciones de redes sociales, utiliza el botón 'Social Embeds' de arriba, una por una, empezando por la más relevante o impactante, pero con un máximo de cinco o seis inserciones.
No hace falta añadir una imagen aquí.
Por último, escribe tu propio subtítulo, a través del cuadro 'Headline' de la diapositiva de arriba, que sea relevante para el contenido de la diapositiva, incluya palabras clave y resuma adecuadamente lo escrito.
Cuando hayas leído las instrucciones anteriores, borra todo el texto y añade tu propio contenido.
- ZUMA Press Wire
Félix continúa la lucha por el título con el Al-Nassr en Arabia Saudí
Felix vuelve a centrar su atención en sus compromisos nacionales e internacionales, con el objetivo de dar continuidad a su campaña ganadora de la liga con Al-Nassr. El delantero sigue decidido a mantener su nivel individual en Arabia Saudí mientras sigue el fútbol europeo desde casa.
El Barcelona y Yamal continúan su campaña nacional en España.
Felix aspira a añadir más títulos con Al-Nassr esta temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias