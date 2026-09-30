La victoria en Sevilla amplió a 40 partidos la racha de imbatibilidad de la campeona del mundo, afianzando el liderato del Grupo A3 de la Liga de Naciones. El equipo de Luis de la Fuente recibe a Chequia el sábado antes de cerrar la ventana internacional con una visita a Croacia tres días después.

Con la votación ya cerrada oficialmente, Yamal afronta ahora una espera expectante hasta que se corone al ganador del Balón de Oro en la ceremonia de gala en Londres el 26 de octubre.