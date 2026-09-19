Con la ceremonia repleta de estrellas en Londres acercándose rápidamente, Baena no dudó en situar al extremo adolescente en lo más alto, por delante del ganador de 2024, Rodri, y de la superestrella del Inter Miami Messi. Al exponer su top tres en una entrevista con DAZN, afirmó: "Lo tengo clarísimo. Mi top tres sería Lamine, Rodri y Messi.

"Para mí, Lamine es el mejor jugador del mundo; Rodri demostró su nivel en el Mundial: fue el mejor jugador del Mundial; y lo que Messi ha hecho esta temporada con 39 años es algo que muy pocos jugadores podrían lograr alguna vez".