Reflexionando más a fondo en la sala de prensa sobre aquel caótico último día de mercado, Camara subrayó su deseo de mirar hacia adelante en lugar de recrearse en el pasado. «Es cierto que fue un momento agitado, pero, como sabéis, eso forma parte de ser futbolista profesional. Intenté ser profesional y no pensar demasiado en ello», dijo Camara.

«¿Que si quería irme? Eso hace pensar que no estaba viviendo el presente con el equipo. Existió la posibilidad [de que fichara por el Chelsea]. En el último momento, no ocurrió […] si no surge otra oportunidad [de salir a un gran club], será porque tiré la toalla o no trabajé lo suficiente. El fútbol se mueve rápido y quizá lleguen otras oportunidades. Por ahora, estoy centrado en lo que puedo aportar y en la temporada en el Mónaco».