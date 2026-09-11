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Lamine Camara, estrella del Mónaco, explica su fallido fichaje por el Chelsea tras una frenética saga en el cierre del mercado de fichajes
Decepción para Camara en el último día del mercado de fichajes
En una rueda de prensa previa al duelo del Mónaco con el Estrasburgo, Camara abordó el dramático desplome de su propuesto traspaso. El Chelsea había identificado a Camara como su objetivo prioritario tras vender a Enzo Fernandez al Manchester City por 120 millones de libras. Pese a que le rechazaron dos ofertas iniciales, el Chelsea acabó alcanzando un acuerdo con el Mónaco por Camara por valor de 55 millones de euros. Sin embargo, la operación se vino abajo en las últimas horas del mercado después de que el Mónaco se retirara del acuerdo porque se rompió su operación por separado de 40 millones de libras para vender a Folarin Balogun al Everton. Este giro repentino dejó a Camara sin poder completar su traslado a Londres.
- AFP
Pasando página tras el acuerdo frustrado
Reflexionando más a fondo en la sala de prensa sobre aquel caótico último día de mercado, Camara subrayó su deseo de mirar hacia adelante en lugar de recrearse en el pasado. «Es cierto que fue un momento agitado, pero, como sabéis, eso forma parte de ser futbolista profesional. Intenté ser profesional y no pensar demasiado en ello», dijo Camara.
«¿Que si quería irme? Eso hace pensar que no estaba viviendo el presente con el equipo. Existió la posibilidad [de que fichara por el Chelsea]. En el último momento, no ocurrió […] si no surge otra oportunidad [de salir a un gran club], será porque tiré la toalla o no trabajé lo suficiente. El fútbol se mueve rápido y quizá lleguen otras oportunidades. Por ahora, estoy centrado en lo que puedo aportar y en la temporada en el Mónaco».
El agente critica el proceso de traspaso
Camara también reveló que su compañero en el Mónaco, Denis Zakaria, le ayudó a reenfocarse antes de volver a la acción en la liga. Sin embargo, el agente de Camara, Diomansy Kamara, recurrió a Instagram para expresar su inmensa frustración.
"Tenemos que salir de esta lógica en la que el jugador africano a veces puede dar la sensación de que es solo una mercancía: lo compras, le pones precio, negocias su futuro y, con demasiada frecuencia, parece que su voluntad pasa a un segundo plano", afirmó Kamara. "Nuestros jugadores africanos merecen respeto. El respeto a su trabajo. El respeto a su carrera. Respetar sus ambiciones. El respeto a su voz. Un traspaso no debería ser solo una cuestión de dos clubes y números. Detrás de cada contrato hay un hombre, una carrera, sueños y decisiones de vida".
- AFP
¿Qué les espera ahora a Camara y al Chelsea?
Camara debe ahora reintegrarse en la plantilla del Mónaco y mantener su nivel en la Ligue 1 para atraer futuras ofertas. Mientras tanto, Xabi Alonso y el Chelsea tienen que afrontar la primera mitad de la temporada sin un sustituto directo de Fernandez. Es probable que el Chelsea siga de cerca a Camara durante los próximos meses y podría presentar otra oferta cuando se reabra el mercado de fichajes en enero.
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