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¡Lamento por un fichaje en el Manchester United! Rio Ferdinand, «muy dolido» mientras Ayyoub Bouaddi, el adolescente de 86 millones de libras del Manchester City, deja huella
La inversión de 86 millones de libras del Manchester City ya está dando frutos
Ferdinand ha expresado su enorme decepción por el hecho de que el club no fichara a Bouaddi, que acabó recalando en el rival Manchester City en una operación millonaria este verano. El Manchester City incorporó al internacional marroquí de 19 años por la asombrosa cifra de 86 millones de libras, lo que le convirtió en el adolescente más caro de la historia de la Premier League.
Bouaddi llegó al Etihad Stadium con un contrato de cinco años como parte de una profunda renovación del centro del campo emprendida por el Manchester City tras las salidas de Rodri al Barcelona y de Tijani Reinders a la liga saudí.
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Ferdinand lamenta la oportunidad perdida del Manchester United
La frustración en Old Trafford aumenta porque Bouaddi ha tardado muy poco en demostrar por qué era una de las promesas más codiciadas del fútbol europeo. Ferdinand señaló que llevaba más de un año destacando el talento del joven e instando a los grandes clubes a fijarse en él mientras despuntaba en Francia.
«¿Visteis lo que pasó cuando entró Bouaddi? Por eso he estado hablando de él durante el último año y durante el mercado de fichajes de verano», dijo en su canal de YouTube. «Entró y le demostró al PSG que quizá había dejado escapar a alguien a quien tenía muy cerca cuando jugaba en Francia».
Una estrella emergente causa un impacto inmediato
La reciente actuación de Bouaddi en la Champions League contra el Paris Saint-Germain llevó a Ferdinand a expresar públicamente su pesar. Aunque el City perdió aquel partido, la breve aparición del adolescente en la segunda parte dejó una impresión duradera entre quienes lo vieron: mostró una templanza impropia de su corta edad.
Ferdinand destacó la importante inversión del City y comparó el coste de su fichaje con el de otras operaciones destacadas para subrayar la confianza del club en su potencial. «Ha cumplido 19 años este mes, ¿no? Su traspaso costó lo mismo que los de [Andrey] Santos y [Youri] Tielemans juntos», explicó Ferdinand. «El Manchester United estaba interesado en él, al cien por cien, pero el precio era demasiado alto. Solo con verle esos pocos minutos contra el PSG piensas: “Ah, no me puedo creer que lo dejáramos escapar. No me lo puedo creer”. Me fastidia muchísimo, muchísimo. ¡Es buenísimo! Mantiene la calma incluso bajo presión».
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Imponiendo su dominio en el centro del campo del Manchester City
Tras su actuación revelación en Europa, Bouaddi fue titular por primera vez en la Premier League en una trabajada victoria por 3-2 ante el Ipswich Town en el Etihad Stadium. El joven demostró su versatilidad táctica al jugar como mediocentro defensivo, una función que dio a sus compañeros más veteranos mayor libertad para atacar.
Ferdinand señaló que, con el tiempo, el joven podría tener un impacto mayor que otros fichajes como Enzo Fernandez y Elliot Anderson gracias a sus cualidades y su físico. «El Manchester City tiene tantos partidos que puede repartir la carga. Por su edad, puedes darle entrada y sacarlo del equipo, pero más pronto que tarde eso no le va a valer, porque es un futbolista increíble», comentó Ferdinand.
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