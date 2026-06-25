Lágrimas tras el último partido en casa: ¿se irá el joven más codiciado de Europa al Bayern o al BVB?

El francés de 39 años dirigió 18 partidos la temporada pasada y ahora regresará al banquillo como segundo entrenador. Mientras tanto, el Anderlecht busca un nuevo técnico sin éxito.

El club, tras una temporada decepcionante, vio esfumarse pronto sus opciones europeas: perdió en la segunda ronda de la previa de la Europa League ante el Häcken en penaltis y luego cayó ante el AEK en los play-offs de la Conference League. En liga terminó cuarto, por lo que vuelve a la segunda ronda de la previa de la Europa League. El 23 de julio se medirá al Hammarby, subcampeón y finalista copero en Suecia.

Llegó a la final de Copa, pero cayó en la prórroga ante el campeón, el Union Saint-Gilloise. Así, el club no celebra un título desde 2017, año de su último campeonato, y no gana la Copa desde 2008.