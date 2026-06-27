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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Lágrimas, teléfonos y un milagro... ¿Cómo sorprendió Cabo Verde al mundo en el Mundial?

FEATURES
Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
World Cup
Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Bubista
Vozinha
R. Lopes
Cabo Verde
Arabia Saudí
EE. UU.
Argentina

Una selección del tamaño de un país pequeño... y un sueño que abarca el mundo entero

En cada Mundial surge un campeón y una historia inesperada que recuerda que el fútbol no depende de la extensión ni de la población, sino de la fe y el esfuerzo.

En el Mundial 2026, Cabo Verde, archipiélago atlántico de diez islas con 525 000 habitantes, sorprendió al mundo al ser el país más pequeño en llegar a la fase eliminatoria.

Mientras las potencias futbolísticas competían por las plazas, Los «Tiburones Azules» superaron un grupo difícil con España, Uruguay y Arabia Saudí y alcanzaron los dieciseisavos, donde desafiaron al campeón Argentina de Lionel Messi.

Su logro no fue casual: durante años trabajaron con planificación, estabilidad técnica y el aporte de jugadores de la diáspora europea, convirtiendo a este pequeño país en una historia de éxito mundial, según destacó la «BBC».

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un momento que hizo historia

    Los jugadores de Cabo Verde no celebraron su clasificación en los vestuarios ni ante pantallas gigantes, sino que se reunieron alrededor de un pequeño móvil en el terreno de juego tras finalizar su partido contra Arabia Saudí, para seguir los últimos minutos del encuentro entre España y Uruguay.

    El pitido final que dio la victoria a España les otorgó el segundo puesto del Grupo H y el pase histórico a dieciseisavos.

    Los minutos de espera se hicieron eternos y, al final, lágrimas de alegría y gritos de celebración inundaron el campo y las gradas.

    Rob Lowe, comentarista de «BBC Radio 5 Live», lo calificó como una de las imágenes más bellas del Mundial: todos pegados al móvil, y luego el orgullo y la alegría al escuchar el pitido final.

    • Anuncios
  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una trayectoria excepcional frente a los mejores del mundo

    La clasificación de Cabo Verde no fue cuestión de suerte ni de esperar resultados ajenos, sino el fruto de actuaciones destacadas ante selecciones de larga tradición.

    Comenzó con un 0-0 ante la campeona España, gracias a las siete paradas del portero de 40 años Fozinha.

    Luego forzó un 2-2 ante Uruguay, bicampeona del mundo, mostrando carácter y capacidad de remontada.

    En la última jornada firmó un 0-0 ante Arabia Saudí que, sumado a la victoria de España sobre Uruguay, le dio el pase a la siguiente ronda.

    Juan Mata, campeón del mundo con España en 2010, afirmó que lo de Cabo Verde no es una sorpresa, pues en tres partidos consecutivos ha demostrado poder competir con las grandes selecciones.

  • CVERDE-FBL-WC-2026-FANSAFP

    ¿Cómo ha conseguido un país tan pequeño alcanzar este nivel?

    Para muchos, que Cabo Verde se clasifique para el Mundial y pase a las eliminatorias es casi un milagro, dada su pequeña población.

    Sin embargo, la Federación de Fútbol de Cabo Verde impulsó hace años un proyecto que aprovecha la numerosa diáspora caboverdiana en Europa, sobre todo en Portugal y los Países Bajos.

    Gracias a la diáspora del siglo pasado, cientos de miles de caboverdianos o personas de origen caboverdiano viven en Europa, lo que ha creado una amplia cantera de futbolistas profesionales.

    Así, de los 26 jugadores, 14 nacieron fuera del archipiélago; seis, en Róterdam.

    Su experiencia europea ha elevado el nivel del equipo.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un proyecto que comenzó hace años

    El éxito no fue casual: obedeció a una visión a largo plazo de la Federación Local de Fútbol.

    Josina Freitas Fortes, diputada del Parlamento de Cabo Verde, destacó que la federación avanzó gracias a la pasión, el trabajo organizado y un plan técnico claro, y subrayó que estos logros son el fruto de años de esfuerzo constante.

    Esa visión trajo casos como el del defensa Roberto López, nacido en Dublín, quien se unió a la selección tras contactar la federación con él por LinkedIn en 2019.

    También se sumó el extremo Pepe, exjugador del Manchester United, quien aportó experiencia tras representar a Portugal en categorías inferiores.

    El delantero Dylon Leframento, con pasado en la liga portuguesa, anotó el gol que eliminó a Camerún, pentacampeona de África, y llevó a Cabo Verde al Mundial.

  • FBL-AFR-AFCON-2024-CPV-TRAININGAFP

    Bobista... el ingeniero de los sueños

    Si la Federación ideó el proyecto, el entrenador Bobista lo hizo realidad.

    Desde enero de 2020, este técnico de 56 años ha forjado un grupo cohesionado, disciplinado tácticamente y capaz de defender y atacar en el momento justo.

    Gracias a esa estabilidad, el equipo ha progresado: alcanzó los cuartos de la Copa Africana, se clasificó por primera vez al Mundial y sigue haciendo historia en la actual edición.

    Su defensa es sólida, el medio campo mantiene la posesión y los delanteros aprovechan su velocidad para definir las ocasiones.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una defensa férrea y una disciplina excepcional

    Una estadística que reflejó el carácter del equipo ocurrió en el partido contra España.

    A pesar de la presión constante de España, los jugadores de Cabo Verde solo cometieron una falta en todo el partido, el menor número de cualquier selección en un Mundial desde 1966.

    El defensa Sidney López Cabral lo confirmó: «No es una sorpresa; es el estilo que trabajamos cada día».

    Explicó que todos los jugadores funcionan como una unidad y que la disciplina colectiva representa la identidad y la personalidad de la selección sobre el terreno de juego.

    Ante Uruguay lo demostró: no solo defendió, sino que remontó y consiguió un valioso empate frente a una de las selecciones con más experiencia del mundo.

    Bobista afirmó que el resultado importa, pero que lo esencial es que su equipo muestre identidad, fuerza y solidez.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La fe antes que las posibilidades

    Bobista ganó el premio al mejor entrenador de África en 2025 tras llevar a la selección al Mundial, pero su confianza en el equipo viene de años atrás.

    Antes de la Copa Africana de Naciones 2021 afirmó que Cabo Verde llegaría al Mundial, pese a quienes lo veían imposible.

    Hoy su pronóstico se cumplió: la selección superó a rivales con más experiencia y recursos, demostrando que la fe en el proyecto vale más que el dinero.

    El técnico insiste en que su logro debe inspirar a las selecciones más pequeñas y recuerda que el fútbol es de todos: cualquier equipo puede hacer historia con visión y trabajo.

  • NETHERLANDS-FBL-WC-2026-FANSAFP

    El gran evento... Argentina

    Tras la histórica celebración, el equipo ya piensa en el próximo reto.

    Su premio: medirse a la campeona del mundo, Argentina, liderada por Lionel Messi.

    Pese a la dificultad, Bobista se negó a rendirse antes del partido y afirmó que nada es imposible en el fútbol.

    Recordó que uno de los objetivos del equipo desde el inicio del torneo era dar a conocer a Cabo Verde al mundo, y que enfrentarse a Argentina en la fase eliminatoria es una oportunidad histórica para el país, más allá del resultado.

    El centrocampista Deroy Duarte, MVP ante Arabia Saudí, admitió estar viviendo un sueño, pero ya piensa en preparar el duelo contra Argentina: «En el fútbol todo es posible».

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una historia que redefine la Copa del Mundo

    El logro de Cabo Verde fue elogiado en África y admirado por exestrellas del fútbol.

    El seleccionador australiano Ange Postecoglou lo calificó como una muestra del verdadero espíritu del Mundial, que permite a los países pequeños soñar y desafiar a los gigantes.

    Gary Neville, exdefensa de Inglaterra y del Manchester United, cree que la historia de Cabo Verde puede cambiar la percepción del nuevo formato de 48 equipos.

    Para él, la eliminación de Uruguay a manos de un país con menos de medio millón de habitantes demuestra que el nuevo formato genera historias humanas y deportivas únicas.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un sueño que aún no ha terminado

    El partido contra Argentina es el mayor desafío de Cabo Verde, pero llegar hasta aquí ya es un logro histórico para este pequeño país.

    Los «Tiburones Azules» han demostrado que la planificación a largo plazo, la estabilidad técnica y el aprovechamiento del talento global pueden obrar un auténtico milagro deportivo.

    Hoy, mientras se prepara para enfrentar al campeón, ya nadie ve a Cabo Verde como un invitado de honor, sino como un protagonista del torneo y la historia más inspiradora.

    Gane o pierda, Cabo Verde ya tiene su lugar en la historia del Mundial y demuestra que el fútbol puede borrar la palabra “imposible” en noventa minutos.

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