En el minuto 52, Ismael Kone recuperó el balón en su campo y lo protegió de Assim Madibo. El jugador de Katari se lanzó con fuerza, intentó quitárselo y le propinó una patada tan desafortunada que la tibia y el peroné de Kone se doblaron en un ángulo peligroso.
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Lágrimas, horror y estupor: una grave lesión empaña el partido de Canadá ante Catar en el Mundial
Todos los jugadores reaccionaron con horror y, entre la conmoción, llamaron a los servicios médicos. Por los micrófonos se oía: «Se ha roto la pierna». El autor de la falta se cubrió el rostro; primero vio la amarilla, pero tras una breve revisión del VAR —no retransmitida por la gravedad de la jugada— recibió la roja.
Mientras lo atendían, sus compañeros canadienses formaron un semicírculo para protegerlo de las miradas; al delantero estrella Jonathan David se le saltaron las lágrimas, y Madibo, desorientado, abandonó el campo. Para alegría del público local, Kone se incorporó en la camilla y, con gestos, tranquilizó a los aficionados, aunque su recuperación no está garantizada. El centrocampista, fichado en febrero del Olympique de Marsella al US Sassuolo por diez millones de euros, estará de baja varios meses.
Tras el partido, el seleccionador canadiense, Jesse Marsch, reconoció que Kone es «una pieza importante» y que su pérdida es «enorme». «Todos pensamos en él. Ocurrió delante del banquillo; se oyeron los huesos romperse», relató.
Los primeros diagnósticos confirmaron fractura de tibia y peroné izquierdos. Tras el partido, el jugador de 24 años fue llevado al hospital junto a su familia y se sometió a cirugía esa misma noche (hora local).
Madibo, autor de la falta, se disculpó con Kone, quien resultó lesionado.
Tras el partido se generó un altercado por el incidente, y Marsch habló con el entrenador catarí, Julen Lopetegui. «No merece la pena dedicar ni un segundo a eso», afirmó Marsch al ser consultado.
Madibo, visiblemente asustado tras su falta, se disculpó con Kone. Según ZDF, se acercó de nuevo al canadiense, gravemente lesionado, y lo abrazó; este le respondió que no había sido intencionado.
Sin embargo, Marsch consideró «extraño» el comportamiento del banquillo catarí tras la roja a Madibo. Lopetegui prefirió no comentar los incidentes. «Le deseo lo mejor a Kone y que se recupere cuanto antes», afirmó el español. Al preguntarle por su conversación con Marsch, respondió: «Eso es algo entre él y yo».
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Canadá arrolla a Catar en el Mundial; celebración especial para Kone
Antes de la roja directa a Madibo, Catar ya vivía una noche desastrosa. Homam Ahmed fue expulsado en el 34’ tras una entrada desesperada, cuando perdían 0-2 por los goles de Cyle Larin y Jonathan David. Con superioridad numérica, David amplió la ventaja a 3-0 antes del descanso y, pese a la grave lesión de Kone, siguieron los goles.
Tras la larga pausa por la lesión, Nathan Saliba marcó de falta directa y corrió a mostrar la camiseta de Kone con el ocho. El 5-0 llegó con un autogol de Mohamed Al-Mannai, y poco después David cerró su hat-trick para igualar a Lionel Messi como máximo goleador del torneo.
Gracias a esta goleada y al anterior empate 1-1 con Bosnia, Canadá llega con opciones a su último partido contra Suiza: solo una derrota muy amplia le privaría de los dieciseisavos.
En esa ronda podría debutar el gran referente, el capitán Alphonso Davies, quien aún se recupera de una lesión muscular sufrida en mayo y, pese a integrar la convocatoria ante Catar, aún no ha jugado.