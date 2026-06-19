Todos los jugadores reaccionaron con horror y, entre la conmoción, llamaron a los servicios médicos. Por los micrófonos se oía: «Se ha roto la pierna». El autor de la falta se cubrió el rostro; primero vio la amarilla, pero tras una breve revisión del VAR —no retransmitida por la gravedad de la jugada— recibió la roja.

Mientras lo atendían, sus compañeros canadienses formaron un semicírculo para protegerlo de las miradas; al delantero estrella Jonathan David se le saltaron las lágrimas, y Madibo, desorientado, abandonó el campo. Para alegría del público local, Kone se incorporó en la camilla y, con gestos, tranquilizó a los aficionados, aunque su recuperación no está garantizada. El centrocampista, fichado en febrero del Olympique de Marsella al US Sassuolo por diez millones de euros, estará de baja varios meses.

Tras el partido, el seleccionador canadiense, Jesse Marsch, reconoció que Kone es «una pieza importante» y que su pérdida es «enorme». «Todos pensamos en él. Ocurrió delante del banquillo; se oyeron los huesos romperse», relató.

Los primeros diagnósticos confirmaron fractura de tibia y peroné izquierdos. Tras el partido, el jugador de 24 años fue llevado al hospital junto a su familia y se sometió a cirugía esa misma noche (hora local).