Lágrimas amargas para Alphonso Davies: la lesión empaña la gala del FC Bayern contra el Atalanta de Bérgamo

En el minuto 70, Davies se arrodilló repentinamente en la línea central y se cubrió la cara con la camiseta. Mientras sus compañeros intentaban consolarlo, las lágrimas ya brotaban de sus ojos. Al menos pudo abandonar el campo por su propio pie. Aún no hay un diagnóstico, pero el director deportivo Max Eberl insinúa que se trata de «algo muscular». Además, Eberl expresó su total comprensión por la conmovedora reacción del canadiense.

«Para cualquier deportista que se recupera de una lesión tan larga, en la que luchas por volver y vuelves a sufrir un revés, es extremadamente frustrante. El equipo está siendo fantástico al apoyarle. Y nosotros también le apoyaremos. Le ayudaremos, porque le necesitaremos hasta el final de la temporada», afirmó Eberl. Joshua Kimmich, por su parte, esperaba que la lesión «no fuera tan grave»: «Nos costó mucho la temporada pasada. No puede volver a pasar esta temporada».