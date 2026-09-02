El Real Betis puso fin a un turbulento cierre del mercado de fichajes de verano al cerrar la venta del delantero de la casa Pablo Garcia al Racing de Santander. El atacante, de 20 años, abandonó entre lágrimas la Ciudad Deportiva Luis del Sol a última hora del martes por la noche, poniendo fin a una vinculación de 15 años con el club al que llegó en categoría prebenjamín. Captado por las cámaras en un coche junto a su madre, el joven, visiblemente destrozado, dejó un mensaje de despedida y buenos deseos para el club de su infancia.

"Esperemos que todo vaya bien, os deseo lo mejor en la Champions League", dijo Garcia a los periodistas mientras se marchaba.







