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Lágrimas a medianoche. El emocionado canterano del Betis Pablo Garcia rompe a llorar en el coche tras una despiadada salida por 4 millones de libras para financiar a Ceballos
Una despedida desgarradora en el último día del mercado de fichajes
El Real Betis puso fin a un turbulento cierre del mercado de fichajes de verano al cerrar la venta del delantero de la casa Pablo Garcia al Racing de Santander. El atacante, de 20 años, abandonó entre lágrimas la Ciudad Deportiva Luis del Sol a última hora del martes por la noche, poniendo fin a una vinculación de 15 años con el club al que llegó en categoría prebenjamín. Captado por las cámaras en un coche junto a su madre, el joven, visiblemente destrozado, dejó un mensaje de despedida y buenos deseos para el club de su infancia.
"Esperemos que todo vaya bien, os deseo lo mejor en la Champions League", dijo Garcia a los periodistas mientras se marchaba.
- PsnewZ
Financiar el regreso de Dani Ceballos
La repentina salida del delantero nacido en Parque Alcosa se aceleró a última hora de la tarde para liberar un espacio salarial vital. El Real Betis necesitaba esa maniobra financiera para inscribir con éxito a Dani Ceballos, cuyo regreso por tres años hasta 2029 requería una reducción salarial para cumplir con los parámetros de La Liga. La venta de Garcia es la única salida permanente del club que ha generado un beneficio íntegro desde el 1 de julio.
El desglose financiero del traspaso
En virtud de los términos del acuerdo, el Racing de Santander se aseguró el 50 % de los derechos federativos de Garcia por una cantidad de 5 millones de euros. El Real Betis se ha reservado inteligentemente un porcentaje de una futura venta, además de un derecho de tanteo por el joven internacional sub-21. Durante su etapa de irrupción en el primer equipo, Garcia disputó 33 partidos y marcó tres goles tras su debut en La Liga en enero de 2025.
- Getty Images Sport
Un final frenético para un verano ajetreado
La salida de García fue el eje emocional de un intenso mercado de fichajes veraniego para el Racing de Santander, que vio cuatro llegadas solo en el último día del mercado. Junto con la incorporación del delantero del Betis, el club cántabro dio la bienvenida al lateral izquierdo Aaron Martin, procedente del Genoa, además de a los cedidos Jeanuel Belocian y Andre Almeida. Con su plantilla ya renovada a través de un total de 14 incorporaciones, el Racing debe adaptarse rápidamente mientras afronta el resto de la campaña.
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