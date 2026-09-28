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LAFC se separa del entrenador Marc Dos Santos tras su caída en la clasificación de la Conferencia Oeste
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Una campaña de debut difícil
El club anunció su destitución el domingo por la noche en un comunicado:
"LAFC anunció hoy que, tras una cuidadosa consideración, el club ha tomado la decisión de separar sus caminos del entrenador Marc Dos Santos. Marc ha dado muchísimo a este club a lo largo de los años, y estamos agradecidos por su compromiso, dedicación y contribuciones a LAFC. Le deseamos a Marc y a su familia todo lo mejor de cara al futuro. El club compartirá pronto una actualización sobre sus planes interinos para el banquillo, mientras comienza la búsqueda de un nuevo entrenador."
Hubo sorpresa en algunos sectores cuando LAFC optó por promocionar a alguien de la casa después de que Steve Cherundolo, ahora involucrado en la estructura de la selección juvenil de Estados Unidos, anunciara que se marchaba a mitad del año pasado. Y Dos Santos nunca terminó de encontrar una fórmula que funcionara con una plantilla repleta de estrellas. Actualmente ocupa la sexta posición de la Conferencia Oeste después de que muchos le señalaran como favorito para la MLS Cup antes de la temporada.
El balance final de Dos Santos como entrenador de LAFC fue de 19 victorias, 10 derrotas y 10 empates.
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Cuesta encontrar la fórmula
Dos Santos no pudo aportar regularidad a un LAFC que contaba con algunos de los jugadores más caros de la MLS. A pesar de poder contar con futbolistas como Son Heung-Min y Denis Bouanga en su frente de ataque, LAFC es 15º en la liga en goles por partido, 19º en grandes ocasiones creadas y 16º en goles esperados.
Son, después de marcar 12 goles en 13 partidos tras llegar al club a finales de 2025, ha tenido problemas de forma este año. Solo ha visto puerta en seis ocasiones, aunque el surcoreano ha aportado 13 asistencias.
- Icon Sportswire
Unos dos meses
El estado de forma de LAFC ha sido especialmente pobre desde el parón por el Mundial. Después de encadenar tres victorias tras el torneo, solo ha ganado una vez en la MLS desde el 1 de agosto, un triunfo por 2-0 sobre unos New York Red Bulls que también atraviesan dificultades. Su campaña en la Leagues Cup también terminó pronto, pese a no perder ninguno de sus tres partidos de la fase de grupos.
Una decisión difícil para el club
Al LAFC le quedan seis partidos de la temporada regular, un calendario que incluye enfrentamientos con Vancouver, NYCFC y un LA Galaxy en alza. Está por ver si nombra a un entrenador permanente de inmediato o espera hasta final de año.
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