Zakaria Labyad lo tiene claro: el extremo del Corinthians recomienda al club brasileño renovar el contrato de su compañero Memphis Depay.
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Labyad elogia a Memphis Depay y destaca sus cualidades como delantero
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El centrocampista marroquí consiguió un empate clave ante Peñarol en la Copa Libertadores y, acto seguido, pidió a la directiva del Corinthians que retenga a Memphis.
Labyad celebró el tanto imitando el gesto de Depay, metiéndose los dedos en los oídos, y tras el partido usó los medios brasileños para presionar a la directiva a fin de que renueve al holandés. Como el contrato del exdelantero del FC Barcelona se acaba, la plantilla pide su continuidad.
Tras anotar un gol en homenaje a Memphis y destacar la gran transformación cultural y deportiva que el jugador de Utrecht ha impulsado desde su llegada a Sudamérica, Labyad expresó el sentir del vestuario. En declaraciones a ESPN, afirmó: «Sí, por supuesto que la celebración fue un homenaje a Memphis».
«Es clave que el club dé el siguiente paso para que se quede. En dos años ha ganado tres títulos y evitó el descenso; ha hecho un trabajo fantástico, así que, por el bien del club y de nosotros los jugadores, queremos que continúe en el Corinthians», transmite Labyad a la directiva.
El contrato de Memphis vence a finales de julio, por lo que el club negocia a contrarreloj con tres socios comerciales para financiar su renovación.
Su temporada se ha visto afectada por una larga lesión que lo mantiene inactivo desde finales de marzo. Además, un leve tirón muscular en la pierna izquierda sufrido el lunes ha detenido temporalmente su rehabilitación, aunque el cuerpo médico lo considera normal en un deportista de élite tras un largo periodo de inactividad.
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Corinthians afrontará tres partidos en una semana. El primero será en casa ante Atlético-MG el domingo 24 de mayo en el Campeonato Brasileño. Luego jugará contra Platense en la Copa Libertadores, y cerrará la serie visitando a Grêmio el 30 de mayo.
Mientras la directiva define su nuevo contrato, Memphis se concentra en recuperarse, pues tras la fase final con el club le aguarda el Mundial.