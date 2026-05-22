El centrocampista marroquí consiguió un empate clave ante Peñarol en la Copa Libertadores y, acto seguido, pidió a la directiva del Corinthians que retenga a Memphis.

Labyad celebró el tanto imitando el gesto de Depay, metiéndose los dedos en los oídos, y tras el partido usó los medios brasileños para presionar a la directiva a fin de que renueve al holandés. Como el contrato del exdelantero del FC Barcelona se acaba, la plantilla pide su continuidad.