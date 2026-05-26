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¿La WSL será el próximo destino de Alexia Putellas? Se confirma su salida del Barcelona tras ganar dos Balones de Oro, en medio de rumores que la vinculan con equipos ingleses
El fin de una era en Cataluña
El Barcelona ha anunciado que Putellas dejará el club al final de esta temporada, tras 14 años en el primer equipo. En un comunicado en su web, el club informa que la centrocampista de 30 años se despedirá el miércoles en un acto en el Spotify Camp Nou.
El club destaca su papel como referente mundial y motor del crecimiento del fútbol femenino. Llegada del Levante en 2012, con 18 años, se ha convertido en una leyenda del fútbol moderno.
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Récord y ganador habitual
En su brillante carrera, Putellas ha logrado cifras históricas: 507 partidos con el Barça, solo nueve menos que Melanie Serrano.
Además, es la máxima goleadora de la historia del club con 232 tantos. Su liderazgo y talento han llevado al Barcelona a ganar 38 títulos: cuatro Ligas de Campeones, 10 Ligas, 10 Copas de la Reina, seis Supercopas de España y ocho Copas de Cataluña.
Superar la adversidad en la escena internacional
La centrocampista ha elevado el listón de la excelencia individual. Hizo historia al ser la primera jugadora del Barcelona en ganar el Balón de Oro, premio que obtuvo en 2021 y 2022.
En esos años también obtuvo el premio The Best de la FIFA y el de Jugadora del Año de la UEFA. Con España ganó un Mundial y dos Ligas de Naciones. El club destacó su tenacidad: superó graves lesiones gracias a su sacrificio y fortaleza mental.
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¿Qué le depara el futuro a Putellas?
Con su etapa actual llegando a su fin, todos miran hacia su próximo destino. La posibilidad de que Putellas lleve su talento a la Superliga Femenina emociona. Manchester City acaba de ganar la liga, Arsenal quedó segundo y ambos gigantes ingleses la seguirán de cerca; también las Lionesses del London City están interesadas.