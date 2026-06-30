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England line up vs DR CongoGetty
Thomas Hindle

Traducido por

La vuelta de Declan Rice es obvia, pero ¿quiénes serán los titulares en las bandas? Así DEBERÍA alinearse Inglaterra ante la República Democrática del Congo en el inicio de la fase eliminatoria del Mundial 2026

Analysis
Inglaterra
T. Tuchel
FEATURES
Inglaterra vs RD Congo
RD Congo
World Cup
D. Rice
B. Saka
J. Bellingham

Inglaterra sufrió, pero terminó primera de grupo y se garantizó un cruce asequible: la República Democrática del Congo en Atlanta el miércoles. La victoria sobre Panamá certificó el pase, aunque las dudas físicas aún complican la alineación de Thomas Tuchel de cara a la eliminatoria.

La fase de rotaciones acabó. Tuchel dedicó los tres primeros partidos a ajustes y algún experimento. ¿Saka no estaba listo? Entró Madueke. ¿Gordon o Rashford? Los rotó. ¿Sin laterales derechos por un descuido en la plantilla?

Ahora llega la fase eliminatoria, donde los experimentos no funcionan y el riesgo no siempre compensa. Tuchel debe elegir su mejor once y hacer que jueguen en sintonía para ganar impulso en el Mundial.

La buena noticia es que ya tenemos claro cómo debe ser ese once. Siete jugadores se eligen solos, así que las dudas están en el lateral derecho y en las bandas. No debería haber decisiones polémicas, pero GOAL te muestra el equipo que Tuchel debe poner ante la República Democrática del Congo en los dieciseisavos.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero: Jordan Pickford

    La verdad es que seguimos esperando a que Jordan Pickford recupere un poco de forma bajo los palos. El guardameta del Everton apenas tuvo trabajo contra Panamá y tampoco realizó paradas contra Ghana; su única intervención destacada fue un despeje mal calculado que casi le cuesta un tiro libre y una tarjeta roja.

    ¿Se le exigirá más ante Congo? Aunque no es una potencia ofensiva, puede contraatacar con fluidez y exponer a Inglaterra. De momento, Pickford sigue siendo el número uno y no debería permanecer inactivo mucho tiempo.

    • Anuncios
  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Djed Spence

    La defensa cojea. Reece James podría jugar más adelante si Inglaterra avanza, pero la lesión de tobillo de Jarell Quansah complica las cosas a Tuchel. Ahora debe recurrir a su cuarto lateral derecho, contando a Tino Livramento, que ya volvió a casa lesionado.

    Ese hombre es Djed Spence, que ya ha sido titular con Inglaterra este verano, aunque como lateral izquierdo. Esto podría llevar a un pequeño reajuste táctico: Spence en la derecha y Nico O’Reilly manteniendo su puesto en el otro flanco, a pesar de que, en ocasiones, su rendimiento defensivo deja que desear.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Marc Guehi

    En defensa, mejor la sencillez. John Stones jugó el primer partido, pero aún no estaba al 100 %. Tuchel, sin titubear, optó por Marc Guehi.

    Aunque el exdefensa del Crystal Palace no ha deslumbrado, ha cumplido con creces su cometido en la zaga. Poco espectacular, pero la opción más segura.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    CB: Ezri Konsa

    El caso de su compañero en el centro de la defensa, Ezri Konsa, es similar. ¿Ha sido infalible? No, pero es la opción más segura ahora. Aunque tuvo dudas contra Ghana, sigue siendo de primer nivel.

    Hay alternativas, como Trevoh Chalobah, pero cambiar ahora sería un riesgo innecesario. Inglaterra ya tiene su dúo y debe mantenerlo.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Nico O'Reilly

    O'Reilly no parece ser la primera opción de Tuchel. Tras un partido irregular contra Croacia en el debut, se quedó fuera del segundo encuentro. Quizá fue duro, pero Inglaterra mostró más solidez defensiva sin él. Al fin y al cabo, O'Reilly es un centrocampista ofensivo reconvertido.

    Pero su talento ofensivo es innegable: dio el pase clave en el segundo gol ante Panamá y su capacidad para conducir el balón desde atrás resulta valiosa en las transiciones. Tuchel asume un riesgo calculado.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    El centro del campo es una elección obvia. A pesar de la rigidez muscular que sufrió tras el segundo partido de la fase de grupos, Elliot Anderson fue titular en el tercero.

    Con 23 años, ha jugado casi todos los minutos este verano y todo indica que seguirá así, aunque el centro del campo inglés aún no convence.

  • Declan Rice England 2026 World CupGetty

    CM: Declan Rice

    Declan Rice se quedó en el banquillo todo el partido contra Panamá, y eso fue positivo. El centrocampista del Arsenal lleva meses jugando lesionado y, tras el golpe del partido anterior, no había razón para arriesgarlo. Esta semana ha entrenado y Tuchel ya confirmó que será titular.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Jude Bellingham

    ¿Hace falta darle más vueltas? Jude Bellingham ha sido, de lejos, el mejor jugador de Inglaterra en el Mundial. Cuando está en el campo, Inglaterra juega mejor. Así de sencillo.

    La duda es: ¿en qué posición rinde mejor? Ante Panamá jugó más atrás y brilló. ¿Convendría que se retrase y que Rice suba? Tuchel decidirá, pero es el mejor de Inglaterra.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Bukayo Saka aún no está al 100 %. Al menos, no lo parece. Le faltan explosividad y precisión en sus fintas, recortes y giros. Está recuperando la forma en plena fase final de un gran torneo, algo muy exigente. Pero es demasiado bueno para quedarse fuera. Debería ser titular, aunque solo sean 45 buenos minutos. Que juegue.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Se ha sugerido que Inglaterra depende demasiado de Harry Kane. Eso es una tontería. Es, sobre el papel, el mejor jugador de Inglaterra y el principal candidato al Balón de Oro. Es imprescindible en el equipo, y con razón. Esperará aumentar su cuenta goleadora contra la República Democrática del Congo tras una fase de grupos muy fructífera.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LW: Marcus Rashford

    Antes del torneo, la titularidad en la banda izquierda se disputaba entre Anthony Gordon y Marcus Rashford. Ninguno ha convencido.

    Gordon cumplió 60 minutos ante Croacia; luego entró Rashford y marcó. Contra Ghana, el nuevo fichaje del Barcelona fue titular sin brillar. En su último partido, Rashford volvió a titular, pero erró en algunas decisiones.

    Aun así, debería conservar su puesto, aunque solo sea porque aportó más ideas en ataque que Gordon. No sería de extrañar, sin embargo, que Tuchel optara por la opción contraria.

World Cup
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