La fase de rotaciones acabó. Tuchel dedicó los tres primeros partidos a ajustes y algún experimento. ¿Saka no estaba listo? Entró Madueke. ¿Gordon o Rashford? Los rotó. ¿Sin laterales derechos por un descuido en la plantilla?

Ahora llega la fase eliminatoria, donde los experimentos no funcionan y el riesgo no siempre compensa. Tuchel debe elegir su mejor once y hacer que jueguen en sintonía para ganar impulso en el Mundial.

La buena noticia es que ya tenemos claro cómo debe ser ese once. Siete jugadores se eligen solos, así que las dudas están en el lateral derecho y en las bandas. No debería haber decisiones polémicas, pero GOAL te muestra el equipo que Tuchel debe poner ante la República Democrática del Congo en los dieciseisavos.