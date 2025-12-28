La viuda de Diogo Jota, Rute Cardoso, emite un emotivo comunicado tras la aparición de los niños como mascotes del Liverpool en el encuentro contra Wolverhampton
Día emotivo en Anfield
La muerte de Jota ha proyectado una larga sombra sobre el Liverpool esta temporada, pero el equipo de Merseyside ha hecho todo lo posible para ayudar a su viuda y familia en lo que puedan. Esa compasión se mostró de nuevo este fin de semana, ya que los Reds permitieron que dos de los tres hijos de Jota, Dinis y Duarte, se unieran a los niños mascota del día del partido en el campo antes de su 2-1 sobre Wolves - un club en el que el portugués pasó tres temporadas. Los niños, junto con otros jóvenes miembros de la familia, lideraron al equipo de Arne Slot desde el túnel y salieron al terreno de juego junto al capitán Virgil van Dijk.
Gritos de "Diogo, Diogo, Diogo" resonaron alrededor del estadio, un cartel que decía 'Diogo Jota, siempre en nuestros corazones' se levantó en el extremo de la Kop antes del inicio, y los aficionados cantaron en homenaje al exdelantero en el minuto 20 para señalar su número de camiseta 20. Cuando el centrocampista Ryan Gravenberch marcó su primer gol, recreó la celebración estilo tiburón de Jota que a veces usaba, y el viernes, los jugadores y el personal de los Wolves colocaron coronas de flores fuera de Anfield en su memoria. Todo esto fue profundamente conmovedor para Cardoso.
'Desde el fondo de mi corazón'
Reflexionando sobre este giro de eventos profundamente conmovedor, Cardoso recurrió a las redes sociales para agradecer a todos los involucrados por hacer esto posible y honrar a Jota.
Escribió en Instagram: "Desde el fondo de mi corazón, gracias al club y a todos los aficionados por el amor, respeto y apoyo mostrado durante este momento increíblemente difícil. Sus mensajes y gestos han significado más de lo que las palabras pueden expresar."
Cardoso también publicó múltiples fotos en un día especial para ella y sus hijos.
Liverpool 'todavía asimilando' la muerte de Jota
El capitán de los Reds, Van Dijk, dijo antes de este enfrentamiento que sus compañeros de equipo del Liverpool aún encuentran difícil aceptar el hecho de que Jota ya no está en el club.
Él admitió: "La pérdida de Diogo Jota y su hermano Andre Silva en julio fue algo para lo que ninguno de nosotros podría haberse preparado, y algo con lo que todos todavía estamos tratando de hacer las paces. Nuestros pensamientos, como siempre, permanecen con la familia de Diogo y Andre. Nunca, nunca serán olvidados, y llevaremos su memoria siempre."
En sus notas del programa antes del último partido en casa del Liverpool del 2025, el entrenador Arne Slot esperaba que la manera en que Jota ha sido homenajeado pueda traer algo de "consuelo" a su familia.
Escribió: "Reflexionar sobre todo lo que ha sucedido en los últimos 12 meses enciende una montaña rusa de emociones, pero es normal en esta época del año mirar hacia atrás a todo lo que ha pasado. Hacerlo me lleva a pensar especialmente en la familia de Diogo Jota en lo que será su primera Navidad sin él. No es mi lugar decirles dónde deben buscar consuelo, si es que eso es posible, pero solo puedo esperar que el sentimiento de amor y afecto que Diogo todavía genera les traiga algo de consuelo."
- AFP
¿Qué viene después para Liverpool?
El jefe de Liverpool, Slot, elogió cómo se manejaron respetuosamente los tributos a Jota, mientras que el fichaje de verano Florian Wirtz reflexionó sobre cómo progresa su equipo después de subir al cuarto lugar en la Premier League.
Slot dijo: "Fue especial. Desde que ocurrió la tragedia hasta ahora, he visto tantos momentos especiales - donde los aficionados lo recordaron o nuestros jugadores se comportaron de manera increíble dadas las circunstancias. No solo nuestros aficionados, sino también los aficionados de los equipos visitantes han mostrado el respeto que ambos, Diogo y su hermano, merecían. Fue especial ver a sus hijos siendo la mascota y lo emocional que fue antes del juego y luego en el minuto 20."
Y Wirtz agregó: "Creo que estamos encontrando ritmo. Los últimos partidos fueron realmente buenos y lo estamos haciendo mejor. Tenemos que intentar evitar meternos en problemas. Es bueno cuando escalamos un poco en la liga."