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«La vida y el fútbol son crueles»: Fermín López da noticias a los aficionados del Barcelona y de la selección española tras su operación, tras la decepción del Mundial
Éxito en la operación de la estrella del Barça
El Barcelona ha confirmado que Fermín ha sido operado con éxito de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, lesión sufrida en la recta final de La Liga. El joven centrocampista se perdió el partido ante el Real Betis, que el Barça ganó 3-1, y fue sustituido en el descanso.
El club emitió un comunicado oficial tras la intervención: «Fermín se ha sometido con éxito a una operación por la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. La intervención se realizó en el Hospital de Barcelona bajo la atención del Dr. Antoni Dalmau Coll y la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo de recuperación se determinará según su evolución».
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«La vida y el fútbol son crueles»
En un mensaje en redes sociales, el jugador de 23 años reconoció su decepción por lesionarse justo cuando la selección española empezaba a prepararse para el Mundial 2026. También admitió el duro golpe anímico que supone este revés en pleno apogeo de su carrera.
«La operación fue bien y ya pienso en volver más fuerte, física y mentalmente», declaró Fermín. «La vida y el fútbol son crueles cuando menos te lo esperas, pero esto forma parte del camino. Es un momento duro, pero lo superaré. Ahora toca apoyar a la selección y a mis compañeros desde casa. Gracias de todo corazón por vuestro apoyo y mensajes».
Los sueños del Mundial se han hecho añicos
La fractura llega en el peor momento para el canterano de La Masía. Con 13 goles y 17 asistencias en 48 partidos esta temporada, Fermín era firme candidato al once de Luis de la Fuente. La lesión, que le mantendrá de baja unos tres meses, le excluye del Mundial y de toda la pretemporada del Barcelona. Es un golpe duro para España, que ya duda de la recuperación de otros jugadores clave para el debut.
Se estima que estará de baja unos tres meses, por lo que también se perderá la pretemporada con el Barcelona. Es un duro golpe para España, que ya duda de la forma de otros jugadores clave para los primeros partidos de la fase de grupos.
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Un gran apoyo por parte de la familia blaugrana
A pesar de perderse el mayor escenario del fútbol, Fermín no ha afrontado solo su recuperación. Según Mundo Deportivo, varias estrellas del Barça le visitaron en el hospital, lo que refleja el fuerte vínculo del vestuario. Dani Olmo, Eric García, Pedri y Ferran Torres fueron algunos de los que le animaron tras la operación.
Esta visita recuerda al apoyo que recibió Gavi tras su lesión de ligamento cruzado anterior el año pasado. Fermín agradeció el gesto, que también incluyó la presencia de directivos. Ahora el club se centrará en que el jugador de 23 años regrese en óptimas condiciones para la temporada 2026-27. Mientras tanto, el mediocampista tendrá un verano de trabajo en el gimnasio en lugar de la gloria que esperaba en la cancha.