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«La vida sigue»: Aurélien Tchouameni habla del incidente con Federico Valverde en el Real Madrid y critica las «tonterías» de la prensa
Castigan a dos centrocampistas tras un enfrentamiento
Los compañeros del Real Madrid Tchouameni y Valverde protagonizaron dos recientes altercados en el campo de entrenamiento. El segundo obligó al uruguayo a recibir atención hospitalaria tras golpearse la frente contra una mesa durante la discusión. El club impuso de inmediato una multa de 500 000 euros a cada jugador, antes de que ambos emitieran disculpas públicas.
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Valverde aclara su visita al hospital
Tras el incidente, Valverde publicó un comunicado en el que atribuyó la disputa al cansancio de la competición y negó cualquier violencia física: «Tuve un encontronazo con un compañero por una jugada en el entrenamiento; el cansancio y la frustración hicieron que la situación se desbordara.
Hoy discutimos de nuevo; al golpear una mesa me corté ligeramente la frente y me llevaron al hospital por rutina. Él no me hirió ni yo a él. Aunque suene más sencillo creer que nos pegamos o que él me lesionó a propósito, eso no ocurrió».
Tchouameni critica las mentiras de los medios de comunicación
Desde la concentración de la selección francesa, Tchouameni criticó la cobertura mediática y negó los rumores sobre un traspaso al Manchester United: «Han ocurrido ciertos hechos, y todos habéis visto la cobertura. Pero esta situación se ha sacado de quicio.
En el Real Madrid todo se magnifica, pero han aparecido muchas tonterías en la prensa. He leído que hubo una pelea y que se supone que le pegué; eso simplemente no es cierto. No voy a entrar en más detalles: el club sabe lo que pasó. En el vestuario ocurren muchas cosas que los medios nunca llegan a saber. La vida sigue. Fede y yo tenemos un objetivo claro: ganar títulos con el Real Madrid. No hay ningún problema».
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La orientación internacional es prioritaria
Ambos jugadores se preparan para representar a sus selecciones en la Copa del Mundo. Francia debutará ante Senegal el 16 de junio, un día después de que Uruguay enfrente a Arabia Saudí. Un duelo directo entre estos compañeros de club es poco probable, pues se espera que queden en lados opuestos del cuadro eliminatorio.