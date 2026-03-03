«La vida ha sido cruel»: Rodrygo se sincera sobre su desilusión tras aceptar que su sueño de jugar el Mundial se ha esfumado debido a una grave lesión

El peso emocional de esta catástrofe se extiende mucho más allá de la capital española, ya que la grave lesión priva oficialmente a Rodrygo de un puesto en la Copa del Mundo de 2026. El internacional brasileño compartió su inmenso dolor en su cuenta de Instagram, describiendo el momento como uno de los días más tristes de su vida. Admitió que este diagnóstico representa una pesadilla que siempre había temido profundamente a lo largo de toda su carrera profesional.

«Uno de los peores días de mi vida, cuánto temía siempre esta lesión... quizá la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quejar? Cuántas cosas maravillosas he vivido que tampoco me merecía», escribió.

«Ha surgido un gran obstáculo en mi vida, en mi carrera, que me impedirá hacer lo que más me gusta durante un tiempo. Estaré fuera el resto de la temporada con mi club y fuera del Mundial con mi país, un sueño que todos saben lo mucho que significa para mí. Lo único que puedo hacer es ser fuerte como siempre, lo cual no es nada nuevo».