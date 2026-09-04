La tensión entre el jugador y el club llegó a un punto de ebullición cuando el Atlético publicó dos comunicados en un plazo de 24 horas, afirmando con rotundidad que no se permitiría a Alvarez unirse al Barcelona. Aunque, según se informó, el club estaba abierto a un regreso a la Premier League con el Arsenal, no se materializó ningún acuerdo, lo que dejó a Alvarez con la necesidad de reconciliarse con su actual club. Simeone se refirió directamente a ello y declaró: "Para mí, la vida está llena de oportunidades. Y Julian ahora tiene una oportunidad. Muchas veces nos pasamos la vida juzgando, y tenemos que preocuparnos menos por eso y aprender más. Espero que esto le haya servido como experiencia de aprendizaje".

Simeone añadió: "Espero que esté feliz... y que lo demuestre marcando goles".

El técnico del Atlético quiere asegurarse de que su delantero estrella se sienta respaldado, y no castigado, por su interés en cambiar de aires durante el mercado de verano. La gestión de Simeone será puesta a prueba mientras busca sacar la mejor versión de un jugador que ya ha marcado 49 goles en 107 partidos con los colchoneros.



