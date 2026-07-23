«La vida es una broma»: Neymar rompe su silencio tras las críticas del Mundial y, lejos de los campos, el máximo goleador de Brasil vuelve a sonreír

A pesar de la indignación pública, el club autorizó la participación de Neymar en el torneo para que se centrara en su preparación física tras el Mundial 2026.

El entrenador del Santos, Cuca, lo explicó tras ganar en Venezuela: «Estuvo unos días de baja y sin vacaciones, así que decidimos que se fortaleciera más, entrenando duro para encadenar partidos.

En diez días jugaremos cuatro partidos. Traerlo no tendría sentido, el viaje es muy duro. Se quedó trabajando con Arao, João Schmidt e Igor Vinicius, y eso nos da más opciones para lo que viene».