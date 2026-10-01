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La vida en la era posterior a Messi: Álvarez y Lautaro se combinan mientras Scaloni desata una doble amenaza goleadora
Scaloni apuesta por una poco habitual pareja formada por Álvarez y Lautaro en la era post-Messi
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, optó por un sistema con dos delanteros en la victoria por 4-0 del miércoles ante Bolivia en un amistoso internacional, alineando a Julian Alvarez junto a Lautaro Martinez. El encuentro en el estadio Mario Alberto Kempes marcó la undécima vez que la pareja fue titular junta en la era posterior a Messi, con todas esas apariciones produciéndose en partidos sin Lionel Messi.
Martinez se situó más cerca del área, mientras que Alvarez retrasó su posición para enlazar el juego y ofrecer líneas de pase.
Ese movimiento táctico coordinado dio sus frutos en el minuto 18, cuando Martinez conectó un disparo de derecha que superó a Guillermo Viscarra para abrir el marcador.
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El impacto estadístico pone de relieve funciones complementarias en ataque
Martínez celebró su gol inicial con Álvarez, que supuso su 18.º tanto internacional con Argentina. La definición situó al delantero del Inter de Milán en el tercer puesto de la lista histórica de goleadores del país, solo por detrás de Messi y Gabriel Batistuta.
Álvarez influyó enormemente en la elaboración del juego, completando 33 de sus 39 pases en el último tercio con una precisión del 85 %.
Martínez completó 24 de los 30 pases que intentó, manteniendo una precisión del 80 % mientras ejercía una presión constante sobre la línea defensiva de Bolivia.
Scaloni aborda el equilibrio táctico y las responsabilidades en la selección
Tras el partido, Scaloni explicó por qué Alvarez y Martinez no suelen formar pareja en el once inicial. El seleccionador subrayó que mantener el equilibrio estructural sigue siendo prioritario, especialmente a la hora de controlar la posesión ante rivales de alto nivel.
Scaloni asumió la responsabilidad personal por planteamientos tácticos anteriores en los que uno de los dos delanteros se quedaba en el banquillo.
«Hay un equilibrio que no se puede romper», explicó Scaloni. «Cuando tienes el balón, cuando dominas, creemos que ese equilibrio se rompe cuando ellos están sobre el campo, pero eso no significa que siempre sea así. Por desgracia, a veces uno de ellos no ha jugado, y esa es mi responsabilidad».
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Argentina evalúa las opciones para el periodo posterior a Messi antes del duelo contra Burkina Faso
Martínez dejó el partido en el minuto 73 para dar entrada a Jose Lopez, mientras que Álvarez completó los 90 minutos y se desplazó a la banda en los compases finales. Scaloni considera que contar con dos delanteros centros de talla mundial es una ventaja, más que un dilema de selección, mientras Argentina se prepara para el futuro.
El cuerpo técnico prepara a la plantilla para el segundo amistoso del jueves contra Burkina Faso.
Argentina busca afinar su fluidez ofensiva en la era posterior a Messi durante su actual ventana en casa.
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