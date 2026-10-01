La vida de Dani Alves, nacido en 1983 y exlateral, entre otros equipos, de Barcelona y Juventus, además de la selección brasileña, es cada vez más novelesca o, si se prefiere, «de cine». Primero, una espectacular carrera como futbolista; después, el caso que lo llevó a la cárcel, antes de ser absuelto definitivamente; y, por último, una nueva vida como predicador evangélico.
La vida de cine de Dani Alves: recorre el mundo como predicador, después de los triunfos, la cárcel, la absolución, las compañeras y los hijos
PREDICADOR EVANGÉLICO: PRÓXIMA PARADA EN ARGENTINA
Retirado del fútbol y después de haber pasado 14 meses en la cárcel en el marco del procedimiento judicial que lo involucró, Dani Alves se ha convertido en predicador evangélico. Como confirma Olè, estará en Argentina en los próximos días, tal y como anunció el propio exfutbolista a través de sus redes sociales. Las ciudades que lo acogerán serán dos. Primero hará escala en Formosa, donde participará en el congreso profético “El Impacto de su Gloria”: están previstos dos encuentros, el jueves 14 de octubre a las 20:00 y el viernes 15 a las 13:00, ambos en Avenida Ana Esther de Canepa 1225. Junto a él también estarán Ramón Leiva, Jesús Trinidad y Tomy Abdon.
Posteriormente, Alves se desplazará a Salta, donde será invitado del estadio Delmi el lunes 19 y el martes 20 de octubre, por invitación de la fundación Estilo de Vida. Están previstas dos actividades al día: un encuentro deportivo a las 9:00, dirigido a atletas y entrenadores, y una cita abierta al público a las 20:30.
«El reino de Dios se acerca a vosotros para cambiar vuestros corazones de piedra y daros un corazón de carne», escribió Alves en Instagram, acompañando la publicación con un largo mensaje religioso inspirado en el Evangelio de Mateo. El brasileño está cada vez más implicado en esta nueva aventura religiosa que está cambiando su imagen pública a nivel internacional.
EL CASO DANI ALVES
Recordemos que Alves fue detenido el 20 de enero de 2023 después de presentarse a declarar tras la denuncia de una joven de 23 años, que lo acusaba de haberla agredido sexualmente en una discoteca de Barcelona la noche del 31 de diciembre de 2022. En febrero de 2024 fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Tras 14 meses de prisión preventiva, quedó en libertad el 25 de marzo de ese mismo año tras pagar una fianza de un millón de euros.
El 28 de marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo absolvió definitivamente, anulando la condena anterior. Los jueces consideraron que el testimonio de la denunciante presentaba contradicciones y que no había pruebas suficientes para confirmar la condena. Alves siempre ha rechazado las acusaciones.
LA FE Y LA FAMILIA
Tras salir de prisión, el exfutbolista emprendió el camino de la predicación evangélica. «Hay que tener fe en Dios. Yo soy una prueba de ello. Hice un pacto con Dios», había declarado en el pasado, tal y como recoge Olé.
En noviembre del año pasado se convirtió en padre por tercera vez: tuvo un hijo, cuyo nombre no se ha hecho público, con la modelo española Joana Sanz, con quien se casó en 2017. Sus otros dos hijos, Daniel Jr. y Victoria, nacieron de su anterior matrimonio con Dinorah Santana.
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