¿La victoria de los campeones? Inglaterra brilló en el Azteca y mostró que el equipo de Thomas Tuchel SÍ puede llegar lejos

Inglaterra mostró garra desde el primer minuto. México presionó, pero los ingleses bajaron el ritmo y controlaron el partido. Para Thomas Tuchel fue casi perfecto.

Cuando llegó el momento, atacaron: Bellingham marcó el primero tras una hábil carrera al segundo palo, rematando de cabeza un centro de Bukayo Saka. Repitió la jugada 98 segundos después, y Kane puso el 2-0 en el 38’.

Un error defensivo en un saque de esquina dejó a Julián Quiñones solo a seis yardas, y recortó distancias justo antes del descanso. En la segunda parte Inglaterra, contra pronóstico, siguió atacando. Nico O’Reilly golpeó un poste, Anthony Gordon se movía sin pausa y Bellingham no dejaba de presionar. En la contra mexicana, Jarell Quansah saltó, pasó el balón y derribó al rival; el VAR confirmó la gravedad y lo expulsó.

Inglaterra respondió: Gordon superó a la defensa, dribló a Rangel y fue derribado. Penalti. Kane, que había fallado ante Croacia, esta vez anotó. Poco después México obtuvo un penalti más dudoso, tras un toque de Kane a Gutiérrez, y Jiménez, que podría haber marcado cuatro esa noche, lo transformó.

Tuchel decidió defender y metió a Dan Burn para pasar a un 5-3-1. Jordan Pickford despejó con los puños, Burn cabeceó lo que pudo y hasta Kane ayudó atrás. No fue cómodo ni fácil, pero lograron aguantar.

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