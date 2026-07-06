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England Mexico winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

¿La victoria de los campeones? Ganadores y perdedores tras la histórica actuación de Inglaterra en el Azteca, que demuestra que el equipo de Thomas Tuchel SÍ puede llegar lejos

Winners & losers
World Cup
Inglaterra
FEATURES
Mexico vs Inglaterra
Mexico
T. Tuchel
J. Bellingham
J. Quansah

Nunca iba a ser fácil. Si Inglaterra iba a ganar en el Azteca —algo que solo dos equipos habían logrado antes en un partido oficial—, iba a haber golpes, magulladuras y unos cuantos sustos. Pero nadie esperaba el caos. Así fue: un 3-2 sobre México, un duelo de ida y vuelta, valiente, a menudo brillante, siempre angustioso y, al final, glorioso, que alimentó las ilusiones inglesas en el Mundial.

Inglaterra respondió desde el primer minuto. México presionó, pero los ingleses calmaron el partido y, en el momento clave, golpearon. Bellingham marcó el primero con un cabezazo en plancha al segundo palo tras un centro de Saka, y repitió la misma jugada 98 segundos después. Kane asistieron para el 2-0 en el 38’.

Un error defensivo en un saque de esquina dejó solo a Julián Quiñones, que recortó a seis yardas y batió al portero. Así se llegó al descanso con 2-1. La segunda parte pedía calma, pero llegó la locura. Inglaterra apretó y Nico O’Reilly golpeó el poste. En la contra mexicana, Jarrell Quansah se lanzó con exceso de ímpetu, saltó sobre el balón y derribó al rival. El VAR confirmó la gravedad de la falta y el defensa fue expulsado.

Inglaterra respondió: Anthony Gordon superó a la defensa, dribló a Raúl Rangel y fue derribado. Penalti. Kane, que había fallado ante Croacia, esta vez anotó. Poco después México obtuvo un penalti más dudoso, tras un toque de Kane a Brian Gutiérrez. Raúl Jiménez, que podría haber marcado cuatro esa noche, lo transformó.

Tuchel optó por replegarse e introdujo a Dan Burn para conformar un 5-3-1 que contuvo las sucesivas embestidas mexicanas. Pickford despejó con los puños, Burn cabeceó y hasta Kane ayudó en su área. No fue cómodo ni fácil, pero así lograron aguantar.

GOAL analiza quiénes fueron los ganadores y los perdedores en Ciudad de México...

  • Jude Bellingham England 2:1Getty/GOAL

    GANADOR: Jude Bellingham

    En los últimos seis meses, a Jude Bellingham se le ha descrito de todo: un jugador de momentos, un tipo con demasiada actitud, el competente suplente de Morgan Rogers. Hoy firmó quizás la actuación más completa en el centro del campo que ha visto Inglaterra en mucho tiempo. Tuchel planteó un 4-4-2 con Bellingham pegado a Kane. El inglés mostró el instinto goleador que ya exhibió en su primera temporada en el Real Madrid. Marcó dos tantos casi idénticos: misma carrera de fuera hacia dentro, mismo remate preciso.

    Después llegaron 50 minutos de lucha: primero como mediocentro y luego más abierto a la derecha. También apareció tarde en punta para aprovechar oportunidades y aliviar la presión. Lo más importante es que logró todo esto sin recibir amarilla, para estar en cuartos. México intentó sacarlo de quicio una y otra vez. Él nunca picó el anzuelo. ¿Otra descripción? De talla mundial.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    GANADOR: Thomas Tuchel

    Tuchel afirmó esta semana que el fútbol no siempre es glamuroso si Inglaterra quiere llegar lejos. El comentario no gustó a todos. ¿Cómo se atreve este experimentado entrenador a admitir que no se gana solo con un «fútbol atractivo»? En este partido, su idea se confirmó.

    Inglaterra no fue espectacular, pero fue un gran partido para Tuchel. Hizo ajustes desde el principio y tenía un plan de juego claro. Inglaterra no concedió casi nada a México durante 20 minutos, luego contraatacó a tiempo y marcó. Cuando llegó el caos, Tuchel mantuvo la calma. Su defensa de cinco quizá no gustó a los que veían el partido a las 3 a. m., pero funcionó. La entrada de Burn, un jugador corpulento para ganar cabezazos, fue un movimiento astuto.

    Además, la confianza en Anthony Gordon, que se ganó de nuevo su sitio tras brillar ante la República Democrática del Congo, resultó clave: fue un incansable durante los 90 minutos. Al final, Inglaterra usó dos sistemas y cuatro estilos, con varios jugadores cambiando de posición, todo bajo la calma de Tuchel.

  • QuansahGetty

    PERDEDOR: Jarrel Quansah

    Quansah sorprendió como titular en el lateral derecho. Inglaterra carecía de alternativas en esa posición: con Reece James lesionado, Tuchel apenas tenía opciones. Durante 50 minutos lo hizo bien. Quinones, el mejor de México en el torneo, apenas aportó su gol oportunista. Quansah se mostró seguro con el balón.

    Sin embargo, su expulsión fue una gran tontería: más por exceso de ímpetu que por imprudencia. Fue una entrada impulsiva, propia de su edad. El banquillo mexicano protestó airadamente, y el árbitro no tuvo más remedio que mostrarle la roja.

    La buena noticia es que no le costó el partido a Inglaterra, aunque cabe preguntarse si Quansah tendrá otra oportunidad.

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    GANADOR: Jordan Pickford

    ¡Qué momento para demostrar que eres un portero de verdad! A veces parece que hay dos Pickford: el del Everton, algo inestable, y el de la selección inglesa, que crece con la camiseta de Inglaterra.

    Esta vez ofreció una actuación clásica y aguerrida. En la primera parte realizó dos paradas clave ante Jiménez. En la segunda gritó, salió a los centros, despejó con los puños y lanzó el balón al otro campo para aliviar la presión. No es un portero de finura, pero este partido pedía garra… y él la puso.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: México

    Dos de las tres anfitrionas quedan eliminadas. La selección mexicana es un equipo extraño: desequilibrado, falto de calidad y dependiente de Jiménez y del joven Gilberto Mora. No hay un grupo que haya crecido y se haya formado juntos. Por eso Javier Aguirre los convocó a mediados de mayo.

    Aun así, México superó expectativas: ganó su grupo y venció con claridad a un Ecuador en alza. Pero cuando se midió a un rival con más calidad e inventiva en los momentos clave, se derrumbó. Le faltan jugadores capaces de contener ataques rápidos, experiencia para evitar penaltis tontos y chispa para romper bloques defensivos. La lluvia de centros en los últimos minutos fue espectacular, aunque Inglaterra la controló con comodidad.

    Perder ante un rival objetivamente superior no es un drama, pero caer en esta catedral del fútbol siempre duele.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Las perspectivas de Inglaterra en el Mundial

    ¿Así que esto es una montaña rusa? Con perspectiva, las cosas van bien. Inglaterra ganó una vez de forma impresionante, otras dos de forma poco elegante, sobrevivió al Azteca y superó muchas adversidades para llegar hasta aquí. Se adaptó sobre la marcha, marcó goles clave y cometió pocos errores. No es el dominio que prometía el fichaje de Tuchel, pero es una gestión decente de una campaña prometedora en el Mundial.

    Tras noches como esta es cuando uno puede empezar a soñar. Quizá no sea la mejor selección de México, pero el Azteca tiene una auténtica mitología a su alrededor. Se supone que aquí no se gana: a esta altitud, bajo la lluvia, con la afición gritándote durante más de 90 minutos. Hay pocas fortalezas auténticas en el fútbol. Esta es una de ellas. Es difícil exagerar lo complicados que son los resultados en este estadio.

    A partir de ahora nada será fácil, pero esta victoria mantiene viva a Inglaterra y le da motivos para soñar. El siguiente duelo, contra Noruega en Miami, será duro, aunque sin excusas de altitud ni pastillas de cafeína. Ahora solo cuenta el fútbol, y como equipo, Inglaterra convence.