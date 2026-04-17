Con la misma determinación con la que a veces arrasa en el campo, Elisa Senß esquivó con seguridad las insistentes preguntas sobre su futuro. «Lo que puedo decir sobre los rumores es que, la verdad, no me sorprende», respondió la defensora de la selección alemana: «Rindo en mi club. Rindo en la selección nacional».
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«¡La verdad es que no me sorprende!» ¿Conseguirá el FC Bayern un fichaje sensacional?
Las especulaciones sobre una cláusula de rescisión en el Eintracht de Fráncfort, el interés del Bayern o de clubes ingleses llegan a oídos de Senß en la selección. Para ella es clave jugar a nivel internacional. «Sé que en los últimos años he dado un salto y que siempre quiero rendir al máximo nivel», subrayó la centrocampista de 28 años.
Así lo demuestra en la fase de clasificación para el Mundial, donde el sábado visitará Austria cuatro días después del 5-1 en Núremberg. Sin la lesionada Lena Oberdorf, que se recupera de su segunda rotura de ligamentos cruzados, Senß se ha erigido como pieza clave del centro del campo alemán.
Sin embargo, su camino al protagonismo fue atípico: mide solo 1,61 metros. En su etapa en el SGS Essen compatibilizó el fútbol con su trabajo como auxiliar médica en el servicio de traumatología de la Clínica Universitaria de Essen, donde atendió casos de ortopedia oncológica, amputaciones y accidentes de moto.
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Elisa Senß estaría hecha para jugar en la Premier League
Aunque fue una doble carga, le resultó «muy divertida», porque «me encanta ayudar a la gente». Sin embargo, no fue hasta finales de 2023, a los 26 años y ya como profesional a tiempo completo, cuando debutó con la selección absoluta. 33 partidos internacionales después, forma una dupla consolidada con Sjoeke Nüsken y, según la prensa, podría dejar el Frankfurt este verano por una cifra de seis dígitos, un año antes de que venza su contrato.
Inglaterra parece una opción lógica por su estilo de juego agresivo. «En el fútbol todo puede cambiar muy rápido», afirma Senß sobre los rumores, aunque asegura que su foco está en el sprint final de la temporada con el Eintracht, tercero en la Bundesliga y en lucha por la Champions, y en la selección.
Con nueve puntos y un balance de 14-1, Alemania lidera su grupo y aspira al pase directo al Mundial 2027 en Brasil. Pese a ello, tanto ella como el seleccionador, Christian Wück, reconocen que aún hay margen de mejora en la fase ofensiva. La «calidad de los pases» y el «juego en los espacios» deben mejorar, exige la nacida en Oldenburg.
Aunque la primera parte fue clara tras mejorar en la segunda, no espera un paseo en el duelo vecinal en el Innkreis: «Austria se cerrará atrás; van a poner dos autobuses delante de la defensa».