«La verdad es que no me aportó nada»: Kylian Mbappé revela lo que realmente piensa de Luis Enrique dos años después de dejar el PSG para fichar por el Real Madrid

La tensión entre Mbappé y la directiva del PSG fue palpable a lo largo de la temporada 2023-24, empezando por su exclusión de la plantilla del primer equipo durante la gira de pretemporada de verano. Mbappé se refirió a ese periodo como «el desván», una situación que enturbió por completo su integración en el sistema táctico de Luis Enrique.

«El primer mes no estaba allí, estaba en el desván. Así que volví y me dije a mí mismo: tengo la espada de Damocles sobre mi cabeza, en cualquier momento me van a cortar la cabeza, así que quizá me vaya otra vez», explicó Mbappé. Esta incertidumbre creó un entorno difícil para que el delantero se adaptara plenamente a las exigencias específicas de Luis Enrique.