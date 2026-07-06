«La verdad es que no lo noté»: Declan Rice restó importancia a la altitud tras ayudar a Inglaterra a lograr su «mejor partido fuera de casa» en el Estadio Azteca de México y a clasificarse para los cuartos de final del Mundial, donde se enfrentará a Noruega

Inglaterra logró su mejor resultado visitante de la historia, silenciando a más de 80 000 aficionados en el Estadio Azteca. Pese a la altura y la presión, el equipo de Thomas Tuchel mostró gran determinación y contuvo la reacción de México. Dos tantos de Jude Bellingham en 98 segundos encarrilaron la victoria.

Aunque México jugó con uno más gran parte del segundo tiempo, la defensa inglesa aguantó. Rice fue clave, corriendo sin descanso pese a la altitud que preocupaba a los europeos.