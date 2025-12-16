'La verdad debe salir a la luz' - Xabi Alonso respalda las duras críticas del presidente del Real Madrid hacia el Barcelona, La Liga y la Federación Española de Fútbol por el caso Negreira

Habiendo pasado una parte significativa de su carrera y su reciente gestión fuera de España en la Bundesliga y la Premier League, Alonso ofreció una perspectiva única sobre cómo los problemas de arbitraje en La Liga se ven internacionalmente. Sugirió que la "normalización" del escándalo en España es una anomalía en comparación con cómo se manejaría un caso así en Alemania o Inglaterra.

"Hay un poco de todo en todas las ligas," admitió Alonso respecto a los errores de arbitraje. "Como humanos, todos cometemos errores. Pero aquí ha habido un caso que debe ser investigado. Lo que ha sucedido aquí... en el extranjero sorprende mucho a la gente que no ha habido consecuencias o responsabilidades. Por eso es muy importante que se sepa lo que pasó. No es normal, no puede tratarse como natural."

La tensión en Valdebebas no solo está dirigida a Barcelona, sino también al actual estamento arbitral. La CTA emitió recientemente un comunicado condenando los videos producidos por Real Madrid TV, que destacan presuntos errores cometidos por los árbitros antes de los partidos. Cuando se le preguntó sobre las quejas de los árbitros, Alonso defendió el derecho del club a destacar las injusticias percibidas.

"Es legítimo que todos defiendan sus intereses," dijo el excentrocampista. "Quien se sienta agraviado debe alzar su voz. Estamos haciendo exactamente eso."