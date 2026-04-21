La venta de entradas para el debut de la selección masculina de EE. UU. en el Mundial va a la zaga de otros partidos

Mismo recinto, mismo evento, pero ventas de entradas muy distintas.

Al parecer, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos no genera el mismo interés que sus homólogos que disputarán la Copa Mundial de la FIFA.

Las ventas del partido inaugural de 2026 contra Paraguay, el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, quedan muy por debajo de otros encuentros que se jugarán en el estadio de los Chargers. Así lo indica un documento entregado a los organizadores, que atribuye la menor demanda a varios factores, según The New York Times.

Con fecha del 10 de abril, el documento indicaba que se habían vendido 40 934 entradas para el partido inaugural de Estados Unidos. Para el 15 de junio se habían vendido 50 661 entradas para el Irán-Nueva Zelanda en el mismo estadio, que tiene capacidad para 69 650 espectadores. Aunque estas cifras no incluyen paquetes de hospitalidad ni otras localidades no puestas a la venta al público general, sugieren un interés moderado por la selección estadounidense en casa.