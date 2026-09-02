Los ingresos generados para River por la carrera de Fernández han alcanzado la asombrosa cifra de 57,12 millones de euros a través de múltiples traspasos en Europa. El expresidente Jorge Brito negoció una operación inteligente al venderlo al Benfica por 18 millones de euros y conservar una cláusula del 25 % de una futura venta, que dio enormes frutos cuando el Chelsea lo fichó por 121 millones de euros seis meses después. El gigante de Buenos Aires sigue recogiendo enormes beneficios de su modelo de desarrollo de jóvenes y de sus acuerdos bien estructurados sobre futuras ventas.