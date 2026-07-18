¡La última vez que pasó esto fue hace casi 60 años! Francia vive una primera parte de pesadilla en Miami contra Inglaterra

El primer gol llegó a los 2 minutos y 14 segundos. Declan Rice, capitán de Inglaterra tras la baja de Harry Kane, abrió el marcador con un disparo desde lejos.

Francia, con Mbappé, Olise y Doué, perdió el balón en repetidas ocasiones, lo que permitió contraataques ingleses. Ezri Konsa aprovechó un córner de Rice (18'), y Bukayo Saka marcó dos veces (37', 45'+1).