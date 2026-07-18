Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
michael olisegetty

Traducido por

¡La última vez que pasó esto fue hace casi 60 años! Francia vive una primera parte de pesadilla en Miami contra Inglaterra

Francia vs Inglaterra
Francia
Inglaterra
World Cup

Los «Three Lions» de Thomas Tuchel se fueron al descanso 4-0 ante Kylian Mbappé y compañía en el partido por el tercer puesto del Mundial de Miami.

Tanto Tuchel como Didier Deschamps —en su 187.º y último partido al frente de la Equipe Tricolore— realizaron siete cambios tras las semifinales y disputaron el bronce en el torneo de Estados Unidos, Canadá y México.

  • El primer gol llegó a los 2 minutos y 14 segundos. Declan Rice, capitán de Inglaterra tras la baja de Harry Kane, abrió el marcador con un disparo desde lejos.

    Francia, con Mbappé, Olise y Doué, perdió el balón en repetidas ocasiones, lo que permitió contraataques ingleses. Ezri Konsa aprovechó un córner de Rice (18'), y Bukayo Saka marcó dos veces (37', 45'+1).

    • Anuncios

  • Francia encaja cuatro goles: la debacle de la Eurocopa de 1968 como referencia

    Era la primera vez desde abril de 1968 que Francia encajaba cuatro goles en un primer tiempo. En aquella ocasión, la derrota 1-5 ante Yugoslavia los eliminó de la Eurocopa de Italia.

    En el descanso, Deschamps habló de «actuación catastrófica» y realizó cuatro cambios para la segunda parte.



    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google