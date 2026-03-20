La pequeña ciudad de Thun está rodeada por el lago del mismo nombre y un impresionante paisaje montañoso. Cuenta con un castillo, unos 45 000 habitantes y, de forma bastante inesperada, se está convirtiendo en el centro del fútbol suizo. El verano pasado, la Federación Suiza de Fútbol (SFV) anunció que en Thun se construiría un nuevo centro federativo llamado Swiss Football Home. Al mismo tiempo, el FC Thun, con sede en esta localidad, comenzó a escribir la que probablemente sea la historia de cuento de hadas más sensacional de la historia del fútbol suizo.
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¡La última vez que ocurrió esto fue hace más de 70 años! El recién ascendido está a punto de conquistar el primer título de la historia del club
Tras cinco años en segunda división, en 2025 logró el ascenso a la Superliga. El Thun comenzó la temporada con la segunda plantilla más económica de la liga y con el objetivo de mantener la categoría. Ahora, el recién ascendido está a punto de conseguir el primer título de liga de la historia del club. La última derrota se produjo a mediados de diciembre. De los últimos 13 partidos oficiales, el Thun ha ganado doce. Ningún equipo ha marcado más goles ni ha encajado menos.
Quedan tres partidos de la fase regular y, a continuación, cinco en el grupo de campeones. A ocho jornadas del final de la temporada, la ventaja sobre el primer «perseguidor», el FC St. Gallen, es de 16 puntos. La élite futbolística tradicional de Suiza está muy por detrás: el actual doble campeón, el FC Basilea, capitaneado por Xherdan Shaqiri, al igual que el anteriormente dominante Young Boys de Berna y los dos clubes tradicionales de Zúrich. El FCZ y el Grasshoppers, campeón récord y socio colaborador del FC Bayern, luchan incluso contra el descenso.
El pasado fin de semana, el Thun arrolló al Grasshoppers en casa por 5-1. El Stockhorn Arena volvió a llenarse con 10 000 espectadores, por lo que casi una cuarta parte de la población de la ciudad estuvo presente.
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Lustrinelli y Gerber ya formaron parte del equipo que quedó subcampeón en 2005
La increíble historia del Thun recuerda a los títulos de liga del Leicester City en Inglaterra en 2016 y, aquí en Suiza, del 1. FC Kaiserslautern en 1998; también los «Diablos Rojos» lograron la hazaña tras ascender. De hecho, en Suiza ya hubo una vez un club que pasó directamente de la segunda división a ganar el título. Fue el Grasshoppers en 1952, pero de forma mucho menos dominante que ahora el Thun, con solo un punto de ventaja.
El Thun aún no ha ganado ni un solo título en toda la historia del club. Ha perdido dos finales de Copa. Su mejor clasificación en la liga la logró en 2005, con un segundo puesto, tras lo cual el equipo, liderado por el goleador Mauro Lustrinelli y el motor del centro del campo Andreas Gerber, se clasificó de forma sensacional para la Liga de Campeones. Los dos protagonistas de entonces también desempeñan papeles principales en el actual cuento de hadas: Lustrinelli como entrenador, Gerber como presidente y director deportivo.
En la difícil búsqueda de razones para esta racha de éxitos, en realidad insondable, se llega a la conclusión de que se debe al apego local y a la continuidad. Gerber trabaja en la dirección del Thun desde que terminó su carrera en 2009, y Lustrinelli entrena a los profesionales desde 2022. No hay estrellas de renombre internacional en la plantilla, pero sí un nombre conocido: Marco Bürki.
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FC Thun: Los rostros del equipo revelación
El capitán y líder de la defensa del Thun, de 32 años, es el hermano menor del veterano portero del BVB Roman Bürki (que ahora juega en el St. Louis City de la MLS). Leonardo Bertone, también de 32 años, ya se compara en Suiza con David Beckham por su carisma y sus lanzamientos de falta. Tanto Bürki como Bertone son originarios de las cercanías de Thun y son auténticos referentes.
El talento más prometedor es el internacional sub-21 Franz-Ethan Meichtry (20). A este centrocampista, muy goleador, ya se le relaciona con una convocatoria para la selección absoluta suiza, una posible participación en el Mundial y un posterior fichaje en el extranjero.
Actualmente, el Thun cuenta con tres internacionales absolutos: el máximo goleador Elmin Rastoder juega con Macedonia del Norte, Brighton Labeau con Martinica y Mattias Käit con Estonia. Uno de los siete jugadores extranjeros es alemán. Dominik Franke (27) se formó en las categorías inferiores del RB Leipzig. Hasta 2023, el lateral izquierdo jugó en el FC Ingolstadt 04, antes de recalar en el Thun tras varios meses sin club, y que pronto podría proclamarse campeón.