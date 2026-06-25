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Kawhi LeonardGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

¿La última pieza para el título de la NBA? Crecen los rumores sobre un traspaso espectacular de Kawhi Leonard

Tras ceder a James Harden e Ivica Zubac antes del cierre de traspasos, ahora también aumentan los rumores sobre una posible salida de Kawhi Leonard.

Según Brian Windhorst, de ESPN Insider, podría producirse un traspaso de «La Garra» este verano; menciona a los Detroit Pistons como destino más probable a cambio de elecciones de draft, Ron Holland y Marcus Sasser.

Bobby Marks, compañero de Windhorst en ESPN, fue más lejos e incluyó a los antiguos equipos de Leonard, los San Antonio Spurs y los Toronto Raptors, como posibles interesados. 

  • Los Spurs acaban de llegar a las Finales de la NBA con un núcleo joven y talentoso liderado por Victor Wembanyama, aunque cayeron ante los New York Knicks. Con su experiencia en campeonatos, Leonard podría ser la pieza que falta para el asalto final al trono de la NBA.

    También Toronto, donde el jugador de 34 años conquistó el primer título de la franquicia en 2019, busca reunirlo con Scottie Barnes y Brandon Ingram; RJ Barrett sería la pieza a cambio.

    La clave de los rumores es que Kawhi afronta su último año de contrato garantizado (50,3 millones) y busca su último gran acuerdo tras una campaña que le devuelve a la élite.

    • Anuncios
  • Harden ZubacIMAGO / ZUMA Press Wire

    ¿Será Kawhi Leonard, de los Clippers, la próxima víctima de la renovación del equipo?

    Leonard firmó su mejor temporada en años: 27,9 puntos, 6,3 rebotes y 3,6 asistencias, y apenas sufrió lesiones. En la 2024/25 solo jugó 37 partidos; ahora sumó 65.

    Sin embargo, su fragilidad física sigue planeando sobre él, así que los Clippers podrían seguir rejuveneciendo la plantilla —como ya hicieron al final del mercado de traspasos— enviándolo a cambio de jóvenes y rondas del draft.

    La nueva dirección de los Clippers, que prioriza el futuro sobre el “ganar ahora”, ya se vio en los traspasos de James Harden e Ivica Zubac, cuando el equipo, tras un mal inicio, remontó y alcanzó los playoffs.

    Harden se fue a Cleveland a cambio de una segunda ronda y del joven dos veces All-Star Darius Garland. Zubac se fue a los Indiana Pacers a cambio de dos primeras rondas (la de 2026 protegida y la de 2029 sin protección), una segunda ronda y Bennedict Mathurin. Con la de 2026 escogieron a Keotan Wagler, uno de los mejores talentos de su promoción, en el puesto cinco del draft. 

    A sus 34 años, cabe preguntarse si Kawhi quiere —o debe— seguir en este proceso de rejuvenecimiento. Todo parece indicar una posible separación.